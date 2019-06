Balanç «Tenim una afició de Primera Divisió»

Acabada l'etapa a Primera, Albert Mendoza fa una valoració «molt positiva» de com ha anat l'experiència pel que fa a la seguretat. «Estem súper satisfets», assenyala, sobretot perquè amb el canvi de categoria els números s'havien arribat a doblar i amb ells, la feina. «S'ha mogut molta gent i no només els dies del partit, sinó durant la setmana». Considera que s'ha fet una «molt bona tasca de prevenció» i subratlla que «gairebé no hi ha hagut cap incident i els que hi ha hagut els hem resolt molt discretament». Segons la seva experiència, creu que el partit «més complicat» d'aquests dos últims anys ha sigut el derbi de fa uns mesos contra l'Espanyol. I sobretot, destaca el comportament de l'afició. «És de deu. Són molt cívics i ens han ajudat, no tot el mèrit és nostre. Tenim una afició que és de Primera».