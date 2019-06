Bounou juga els 90 minuts en una nova victòria del Marroc a la Copa d'Àfrica

Yassine Bounou, l'encara porter del Girona -té contracte en vigor però compta amb diversos propostes per canviar d'aires aquest estiu-, va jugar els 90 minuts en la victòria del Marroc a la segona jornada de la fase de grups de la Copa d'Àfrica. Amb un gol d'En-Nesyri en va fer prou el seu equip per superar Costa d'Ivori i sumar sis punts de sis possibles. Bounou, titular en tots dos partits, encara no ha encaixat cap gol. D'altra banda, avui li toca entrar en acció a un altre dels internacionals del Girona. L'Uruguai de Cristhian Stuani es juga l'accés a les semifinals de la Copa Amèrica a partir de les nou de la nit contra el Perú. El charrúa encara no ha disputat cap minut en aquesta competició.