Marc Gual: "Estic aquí per intentar tornar el Girona a Primera"

El davanter badaloní ha parlat per primera vegada als mitjans oficials del Girona

"Des de fa tres anys, el Girona i jo hem intentat estar junts i per fi ho hem aconseguit. El club té un bon projecte i, malgrat la mala sort d'haver baixat a Segona, estic aquí per intentar-lo tornar a Primera", ha valorat Marc Gual, en les seves primeres paraules com a davanter blanc-i-vermell.

Gual ha marcat sis gols en la darrera temporada, on ha jugat cedit al Saragossa. "Em considero davanter, però també puc ajudar a la mitjapunta perquè tinc una bona última assistència. Que un futbolista pugui jugar en diferents posicions és bo, intentaré donar a l'entrenador l'opció d'utilitzar-me a tot arreu", ha finalitzat.