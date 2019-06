Marc Gual jugarà a Montilivi

Té 23 anys i fam. Molta fam. Just el que vol Quique Cárcel, el director esportiu del Girona. És un dels trets característics que busca en els seus objectius. Gent amb ganes de créixer, de triomfar. Així és Marc Gual, un futbolista que va meravellar fa un parell de temporades a tothom. En tres mesos va fer mitja dotzena de gols amb el filial de l'Espanyol. Suficient per cridar l'atenció del Sevilla, que el va pescar pel seu segon equip. Allà, a la categoria de plata, va arrodonir un curs per enmarcar amb 13 gols més. Montilivi va moure fitxa per intentar-lo tenir però no se'n va sortir el primer cop. Tampoc el segon. Al tercer és quan s'ha cantat victòria. Ahir a la nit, en un horari intempestiu però que comença a ser habitual, s'anunciava de manera oficial la seva arribada. Faltava el vistiplau del Sevilla, l'últim pas perquè l'operació, en dansa des de fa uns dies, es tanqués del tot.

Gual jugarà aquesta temporada al Girona i ho farà com a cedit. El club es guarda una opció de compra pel proper mes de juny en un cas similar al de Pablo Maffeo, que també vestirà de blanc-i-vermell de préstec, en aquest cas per l'Stuttgart alemany. Reforça la zona d'atac dels de Juan Carlos Unzué, a l'espera de resoldre les situacions d'altres davanters que hi ha encara en nòmina com és el cas de Cristhian Stuani -té ofertes però el club el vol retenir costi el que costi-, Seydou Doumbia -no ha convençut però la seva elevada fitxa converteix la seva sortida en un problema- i el 'Choco' Lozano -farà la pretemporada i llavors es decidirà si es queda, surt cedit o se'l ven sempre i quan arribin ofertes-.

Badaloní de naixement, va fer el salt a la Segona Divisió B de la mà de l'Espanyol B. Amb 19 anys, 7 gols. Ja amb 20, en feia 6 en pocs mesos. Bons números que van despertar l'interès del Sevilla. No ha debutat amb el primer equip andalús; sí amb el segon, fent 14 gols en dos cursos. Aquesta temporada ha militat al Saragossa, cedit. No li han acabat de sortir les coses. Ha participat en 29 partits i ha fet 6 gols. Confia despertar de nou a Montilivi i el Girona espera veure'n la seva millor versió, la que va oferir ara fa un parell d'anys.

Les negociacions fa dies que estan en marxa i l'acord amb el futbolista va ser momentani. A principis de setmana, Gual es va deixar caure per Montilivi i fins i tot es va fotografiar al damunt de la gespa de l'estadi. Tot estava lligat, a l'espera del vistiplau del Sevilla. El club andalús no va donar llum verda a l'operació fins ahir a la nit, el pas previ perquè des de Montilivi es llancés l'anunci. Quan comencin els entrenaments de pretemporada, a partir del 8 de juliol, es celebrarà la seva presentació oficial.