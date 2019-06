El perímetre de seguretat de Montilivi es redueix pel descens

Baixar de Primera a Segona Divisió té les seves conseqüències. Totes dues categories formen part de l'anomenat futbol professional, però com és evident, tenen les seves diferències. El descens del Girona comportarà que, en els propers mesos, els rivals no siguin els millors de l'estat; la primera plantilla canviarà i hi haurà algun pal de paller que farà les maletes tot buscant mantenir o millorar la seva carrera. La massa social baixarà i l'afluència d'espectadors a l'estadi no serà la mateixa. Per això mateix, Montilivi reduïrà el seu aforament i passarà a tenir unes 11.200 localitats; les obres començaven aquesta mateixa setmana i les graderies suplementàries d'un i altre gol passaran a la història. Canvis i més canvis. Al vestidor, als despatxos, les infraestructures i un munt de coses més. També afecta a les mesures de seguretat. Un dispositiu que s'havia multiplicat amb el descens i que ara s'adequarà amb el canvi de divisió. Ahir es va celebrar una reunió al club per tractar aquest tema i dibuixar les línies mestres del que es farà a partir d'ara. Es tracta d'una idea general, d'una previsió i del que, a grans trets, es vol dur a terme ara que el Girona jugarà a Segona. Hi poden haver canvis d'última hora, variacions depenent del rival i de com evoluciona la temporada. El pla, a partir d'ara, s'adaptarà a la nova realitat fins al punt que el dispositiu de seguretat es reduïrà respecte el que s'ha establert aquests dos últims anys a Primera. La idea, això és, és la de «mantenir la qualitat de la seguretat» i de tots els serveis que s'ofereixin, sempre amb la intenció de «ser proporcionals» a la categoria i el rival de torn. Així ho explica Albert Mendoza, sotsinspector del cos de Mossos d'Esquadra i coordinador de seguretat del Girona FC els últims nou anys. Ell mateix va estar present en la trobada d'ahir, en què tampoc hi van faltar els pertinents representants de la Policia Municipal i club. L'objectiu, intercanviar tota la informació possible i planificar.

Les mesures de protecció, multiplicades amb l'ascens, seran inferiors a les d'aquestes darreres temporades i el perímetre de seguretat no serà tot ampli. Això sí, tampoc es calcarà amb exactitud el que s'havia fet a Segona. Existeix encara el nivell 4 en amenaça terrorista, quelcom que tant Mendoza com la resta de responsables de la seguretat de Montilivi volen tenir molt present. «Quan vam ampliar el perímetre ara fa dos anys tothom se'ns va tirar a sobre. A la gent li costava molt entendre per què ho fèiem. Llavors va passar el que va passar el 17 d'agost -els atemptats a les Rambles de Barcelona- i tothom va canviar la seva perspectiva». La seguretat, per tant, serà el primer. Això sí, «hem de ser proporcionals i ens hem d'adaptar a la realitat perquè la Segona Divisió té unes necessitats determinades».

Es matindrà el perímetre de seguretat inaugurat fa dos anys però hi haurà retallades. Es notarà, sobretot, en els punts d'accés. Si n'hi havia sis a Primera, a partir d'ara se'n muntaran quatre. Es mantindrà el primer d'ells, instal·lat a l'avinguda de Montilivi. Això sí, la circulació no està previst que es talli tan avall. Els cotxes podran pujar fins a l'alçada del desviament que hi ha just abans de l'institut. Aquell aparcament el podran fer servirs els aficionats que ho desitgin -i que arribin primers- mentre que a partir d'aquell punt es tallarà el trànsit. Només hi podran passar els vehicles oficials d'emergències o seguretat, els taxis i les persones de mobilitat reduïda.

El segon punt d'accés continuarà al carrer Universitat. Allà només hi podran accedir i estacionar tant els autocars de penyes com els dels aficionats visitants, en el cas que n'hi hagi. A l'alçada del GEiEG, en comptes d'haver-hi dos punts d'accés com a Primera, només n'hi haurà un. S'acostarà una mica i deixarà passar els autobusos del Girona i del rival, als àrbitres, autoritats i aquells vehicles autoritzats que es dirigeixin a l'aparcament premium. Aquell que es va construir on abans hi havia el camp annex. L'últim se situarà al carrer Mas Barril, on hi ha la residència universitària. En un primer moment, la idea és fer-hi passar per allà els treballadors del club, taxis, periodistes i també l'autobús llançadora que fa dos anys va posar a disposició l'Ajuntament i que segurament continuarà acitu -baixant, això sí, la seva freqüència-. Tots els accessos comptaran amb el tancament anomenat New Jersey, que són aquelles barreres de formigó que impedeixen que un vehicle de grans dimensions pugui passar i que, els turismes, hagin de maniobrar per accedir.

Menys efectius

Es redueix l'aforament i, almenys durant bona part de la temporada, no s'espera que l'afluència d'espectadors a l'estadi sigui tan alta. Per això mateix també es reduïrà el nombre d'efectius que treballaran. Mendoza recorda que «en un partit normal», deixant de banda per tant els dies en què Barça, Reial Madrid o Atlètic visitaven Montilivi, hi havia unes «170 persones, més o menys» vetllant per la seguretat i l'ordre. Ara no en seran tants, encara que «depenent de quin sigui el rival, hi haurà menys o més efectius». A Segona la idea és comptar amb un centenar de persones de mitjana entre vigilants, auxiliars de servei, sanitaris, Mossos, Policia Municipal. «Hem de ser proporcionals i ens anirem adaptant a la informació que ens vagi arribant. No és el mateix saber que es desplaça molta afició contrària que en sigui poca o inexistent».