Stuani debuta a la Copa Amèrica però l'Uruguai cau als penals

Cristhian Stuani ha tingut un debut amarg (i testimonial) a la Copa Amèrica. El davanter del Girona, a qui Quique Cárcel vol intentar convèncer perquè lideri un projecte guanyador a Segona, s'ha estrenat aquesta nit jugant el darrer minut del duel de quarts de final contra el Perú. Ha entrat rellevant Fede Valverde i a la tanda de penals després del 0-0 final (en aquesta ronda no hi ha pròrroga) ha xutat i marcat una de les penes màximes. Tot plegat no ha sigut suficient perquè el Perú s'ha acabat classificant per les semifinals transformant tots els seus penals (4-5). Per l'Uruguai ha fallat Luis Suárez. Xile serà el rival dels peruans a la següent ronda. El partit ha estat marcat pels tres gols anual.lats pel VAR a l'Uruguai per fora de joc.