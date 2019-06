Bates d'hospital blanc-i-vermelles

«Els nens i les nenes hospitalitzats juguen un partit molt difícil tots els dies, però si es vesteixen amb la samarreta del seu equip, en comptes de l'avorrida bata verda, el seu estat d'ànim pot millorar, fent que es sentin més forts». L'escrit apareix a la pàgina web de la revista Panenka, una publicació mensual que parla de futbol i que any rere any guanya adeptes i tirada. El passat mes de maig va decidir impulsar la campanya anomenada «Les bates més fortes». Una iniciativa per omplir de colors els centres hospitalaris. Es van confeccionar les primeres en un taller de Madrid i, per explicar-ho al món, es van entregar a l'hospital de San Rafael. Va servir per enregistrar les imatges que s'han utilitzat per difondre aquesta idea arreu. La resposta ha sigut aclaparadora. Un cop rebudes totes les peticions dels centres de salut, ha arribat el moment de recopil·lar samarretes i entregar-les. El tret de sortida el donava ahir el Girona. El president Delfí Geli i el migcampista i capità Àlex Granell en van ser les cares visibles.

El club va lliurar a l'hospital Josep Trueta un conjunt de bates que s'han confeccionat a partir de la samarreta blanc-i-vermella d'aquesta temporada. Es van repartir als nens i nenes ingressats perquè se les puguin posar durant la seva estada al centre. Es començaran a utilitzar a partir de la tardor i ho farà aquella mainada ingressada a la zona de Pediatria.

Segons explicava el Girona mitjançant un comunicat, el de Montilivi és el primer club de la Lliga que ha decidit posar en marxa aquesta iniciativa a Espanya. Això sí, no és l'únic que ha mostrat la seva voluntat a adherir-se al projecte perquè d'altres entitats com ara el València, Sevilla, Reial Madrid, Athletic Club i Osasuna, entre d'altres, també tenen a la seva agenda participar-hi.

Les primeres unitats de samarretes les van lliurar tant Geli com Granell. Va ser el capità qui va fer-ne una valoració molt positiva. «Ha sigut una jornada molt emotiva. Estem convençuts que els nens i nenes podran gaudir moltíssim les bates que els hem entregat. Segur que per a ells és un motiu de felicitat, sobretot si es té en compte que es troben en un ambient ben complicat. Amb això intentem brindar-los esperança i alhora felicitat. És una gran iniciativa i ens fa molta il·lusió poder-hi participar».

L'entitat vol, d'aquesta manera, «estar a prop dels seus simpatitzats en moments difícils i transmetre els valors positius de l'esport, l'energia de la seva afició i la voluntat dels seus futbolistes a aquelles nenes i nens que pateixen alguna malaltia o s'han d'enfrontar a una operació o tractament que, per a ells, és el seu partit més important».

Aquesta iniciativa impulsada per Panenka també ha tingut una molt bona acollida a escala internacional. La revista ha rebut l'interès de centres i equips de Mèxic, Xile, Argentina, Estats Units, Benin, Senegal, Portugal o França, entre altres països.