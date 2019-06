Es compleixen cinc anys de l'arribada de Cárcel al Girona

Cinc anys han passat del sí de Cárcel a Rebled i de l'estiu del 2014 en què, com aquell qui diu, amb una sabata i una espardenya es va aconseguir fer un equip que es va quedar a les portes de l'ascens a Primera. El Lugo primer i el Saragossa (2014-15) després van barrar el pas a un Girona que ho tornaria a intentar el curs següent i xocaria aquest cop contra l'Osasuna (2015-16). A la tercera va ser la vençuda (2016-17) i amb Machín a la banqueta i Cárcel als despatxos, l'equip va fer el salt a Primera. Un somni fet realitat per a molts aficionats gironins que mai de la vida s'haguessin imaginat veure el seu equip entre els millors.

Aquests darrers cinc anys Cárcel ha anat cresquent de la mà del Girona. Un projecte que s'ha fet seu i al qual ha anat donant forma a mesura que passaven els anys. Ha tingut encerts i també errors, sobretot aquesta última temporada, però la realitat és que sota la seva batuta el Girona ha viscut els millors de la seva història. Amb Cárcel van arribar homes importants com Fran Sandaza, Aday Benítez i també es van tancar els fitxatges de Lejeune, Cifuentes o Ramalho, entre d'altres. Al costat d'homes inexperts a Segona A com Pere Pons, Àlex Granell o Jaime Mata, el Girona va veure com un gol del Lugo en l'afegit de l'última jornada el deixava sense un premi tan merescut com inesperat.

La garrotada va ser duríssima però Cárcel va continuar al capdavant de la nau amb més galons encara després de l'arribada de la nova propietat, TV Sports Events, molt vinculada a Pere Guardiola, el representant del barceloní. Amb les bases posades i el Manchester City a punt d'entrar també al club, Cárcel va poder fer i desfer amb molta més màniga que el curs anterior. Així, va aconseguir els fitxatges de Kiko Olivas (Sabadell), Borja García (Còrdova), Cristian Herrera (Almeria), Sobrino (Ponferradina), Álamo (Saragossa) i Maffeo (City). El salt qualitatiu era evident però encara va ser insuficient per pujar a Primera.

L'estiu del 2016 el Girona ja s'havia convertit en un dels grans de Segona A. Cárcel el reforçaria encara ambés amb Ramalho (Athletic), Juanpe (Valladolid), Portu (Albacete), Bounou (Saragossa), Longo (Frosinone) o Mojica (Rayo). Jugadors que van oferir un rendiment extraordinari per, aquest cop sí, assolir l'anhelat ascens a Primera. La inèrcia de l'any de l'ascens va fer que l'estrena a la màxima categoria fos de cine. El Girona va xalar i enlluernar en el seu debut a Primera amb el principal fitxatge de Stuani (Middlesbrough).



Les ombres

Portu, fitxat lliure de l'Albacete i ara traspassat a la Reial per 10 milions i Stuani són, els grans encerts de Cárcel a Montilivi. Tanmateix, no tot han estat flors i violes i el barceloní ha tingut també alguns fiascos en les operacions que han tancat durant la seva etapa a Montilivi. En aquest sac hi entrarien Cristian Gómez i Cristhian Alfonso, cedits per l'Espanyol o Íñiguez que mai van demostrar el que s'esperava d'ells. Tampoc ho van fer Marcelo Djalo, Nwakali, Álamo ni Cámara o Saúl García. Ja a Primera, Cárcel ha estat al focus de les crítiques sobretot aquesta temporada amb el fitxatge de Dombia, que ha resultat un dels fiascos més grossos dels últims anys. A més a més, els altres reforços, Roberts i Raúl García, tampoc han aportat res de l'altre dijous. El curs anterior, a Boulaya no se'l va veure mentre que Kayode, Planas o Marlos Moreno tampoc entraran a la història del Girona. Sí que ho farà Olunga pel seu hat-trick al Las Palmas, però el kenià no va aportar res més.