Marc Gual: «Soc aquí per tornar el Girona a Primera Divisió

«Des de fa tres anys el Girona i jo hem intentat estar junts i per fi ho hem aconseguit». Aquestes van ser les primeres paraules de Marc Gual com a futbolista blanc-i-vermell, en un vídeo emès per l'entitat durant la jornada de dissabte. El davanter badaloní era un vell desig de Cárcel. «El club té un gran projecte i ha millorat molt durant els últims anys. Ha tingut la mala sort del descens però soc aquí per tornar-lo a Primera», explica Gual, que el curs passat va marcar sis gols en la seva cessió al Saragossa. Fa dos anys en va marcar només un amb el Sevilla Atlètic. En les últimes dues temporades, doncs, ha marcat set gols. La seva feina, però, va més enllà d'això. «Em considero un davanter, però també puc ajudar a la mitjapunta. Tinc una molt bona última assistència. Per a un jugador, és bo poder jugar a diversos llocs. Espero oferir a l'entrenador l'opció d'utilitzar-me a tot arreu».

Depenent del sistema que faci servir Juan Carlos Unzué i dels davanters que continuïn a Montilivi (retenir Stuani és la prioritat absoluta), Gual podrà actuar de 9 pur o de segon punta, en un rol molt semblant al de Portu. «Sempre he jugat de davanter i he marcat, és a prop de la porteria on em sento còmode. Quan puc, busco el gol. El que m'agrada és això, finalitzar, però com he dit també m'agrada actuar de mitjapunta».

La compra és obligatòria?

Tal com ha passat amb Maffeo, Gual arriba amb una opció de compra sota el braç. La incògnita resideix en si aquesta, com la del lateral, és obligatòria en cas ­d'ascens. Sigui com sigui, el català va manifestar la voluntat d'allargar el vincle «en el futur». I això passa perquè el Girona torni a Primera. Un repte que no serà gens senzill. «La Segona A és molt llarga i té una llista d'equips amb passat a l'elit que gaudeixen de molta qualitat. Haurem de ser regulars i constants, perquè tothom et pot guanyar. Poc té a veure que el rival sigui el primer o sigui l'últim, perquè tot està molt igualat», va raonar Gual, que va fer una crida a l'afició. «Desitjo que estigui al nostre costat, tal com ho va fer amb el Girona a Primera. Si ells estan al nostre costat, serà més fàcil. Vull aportar el meu gra de sorra i ser útil», va finalitzar.