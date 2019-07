«Cal pensar en gran si es volen fer coses grans, i la Reial ho està fent»

«Des que vaig arribar aquí, el que més em va agradar és que el club aposta per fer una cosa gran: per lluitar per Europa, que crec que és el mínim pel qual hem d'apostar», va assenyalar Portu en una entrevista televisiva realitzada per la mateixa entitat donostiarra amb motiu de la visita del seu nou futbolista a les seves instal·lacions de Zubieta. «Estic molt content d'estar aquí, les instal·lacions són increïbles. Tenen tot el que fa que un jugador estigui feliç i content», afegeix, abans d'explicar que, des que se li va plantejar la possibilitat de recalar a Sant Sebastià, el seu «pensament» va ser el de «jugar en aquest gran club». El traspàs de Portu, valorat en 10 milions d'euros, ha estat el més elevat de la història del Girona, que va anunciar un principi d'acord amb el murcià per poder incloure'l al pròxim exercici. Portu va arribar a Montilivi lliure procedent de l'Albacete durant l'estiu del 2016, i ha estat una peça clau dels millors anys de la història de l'entitat blanc-i-vermella. Ara, però, només pensa a seguir creixent com a futbolista de la Reial Societat. «Cal pensar en gran si es volen fer coses grans i crec que aquest club ho està fent des del principi», diu el davanter, el fitxatge del qual per cinc temporades va ser donat a conèixer de manera oficial el passat dia 18. Portu es va definir com «un jugador molt competitiu, que lluita tot». «Intentaré donar el 200% en cada minut que formi part d'aquest gran club», assegura.



Kovacevic i Nihat, referents

«De petitó veia Kovacevic i Nihat, em divertia molt veient els seus partits. És un equip que em va marcar molt de petit i quan se'm va donar l'oportunitat no m'ho vaig pensar. És un club que crec que em va donar moltes alegries i al qual jo també en donaré moltes», valora Portu, ambiciós en el seu missatge: «Comptem amb grandíssims jugadors, així que de ben segur que tindrem un gran equip. Vull transmetre el meu gen competitiu». Després de patir un descens molt dolorós aquest curs, Portu espera trobar un terme mitjà que aquest any la plantilla del Girona no ha tingut. «En el futbol cal intentar trobar un equilibri, que passa perquè hi hagi joves amb molta projecció com aquí, i jugadors una mica més veterans que puguin aportar un punt de vista i aquesta maduresa que també es necessita en aquesta Lliga tan complicada». El nou fitxatge de la Reial Societat estarà acompanyat de futbolistes com Oyarzabal, Willian José o la també nova incorporació, el golejador suec Isak. A Primera, vestint els colors del Girona, Portu ha marcat 20 gols en dues temporades: en l'estrena a l'elit, el curs 2017-18, en va marcar 11 i aquest curs, malgrat començar amb el frustrat traspàs al Sevilla, n'ha acabat celebrant 9. El curs vinent els intentarà marcar a Anoeta. «Tinc moltes ganes de trepitjar la seva gespa, de jugar allà, i de veure les sensacions que es tenen sobretot amb la nova graderia d'animació, que dona moltíssim ambient i farà que es visqui un caliu molt bonic», finalitza el davanter murcià.