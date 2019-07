El Getafe confirma el fitxatge de Raúl García Carnero

De mica en mica els jugadors del Girona de la temporada passada van trobant destí. Amb Portu traspassat a la Reial Societat, Roberts cedit al Norwich, el següent a tenir equip ha estat Raúl García Carnero. El Getafe ha anunciat aquest matí el fitxatge del lateral esquerre gallec que va jugar la segona part de la temporada passada a Montilivi. Raúl García va fitxar pel Girona al mercat d'hivern després de rescindir amb el Leganés i malgrat que era vox populi que estava compromès amb el Getafe per aquesta temporada. El rendiment del gallec va ser discret (12 partits entre Lliga i Copa) i va desaparèixer de l'equip les últimes quatre jornades. Raúl García ha signat un contracte per tres temporades amb el Getafe, on es retrobarà amb José Bordalás, entrenador seu a l'Alabès (2015-16).