El Girona s'enfrontarà a dos rivals inèdits: Fuenlabrada i Extremadura

El Girona s'enfrontarà aquesta temporada a dos rivals inèdits, el Fuenlabrada i l'Extremadura. En el retorn a Segona l'equip de Juan Carlos Unzué es retrobarà amb clàssics històrics com el Saragossa, l'Sporting, el Racing, el Màlaga, el Cadis, el Tenerife i el Las Palmas, en una categoria sense filials i on serà l'únic representant del futbol català després dels descensos del Reus i el Nàstic. Ahir, amb la disputa de l'Atlètic Balears-Mirandés es va tancar el play-off d'ascens a la divisió de plata i, tot i que van patir moltíssim, al final el premi se'l van endur els burgalesos (3-1) fent valer el 2-0 de l'anada i el gol marcat fora de casa. Així el Mirandés torna a Segona acompanyant el Ponferradina, el Racing i el Fuenlabrada, que hi debutarà. Els madrilenys i l'Extremadura són els dos rivals de Segona amb qui el Girona n0 s'hi ha enfrontat mai.

Fundat el 1975, el Fuenlabrada ha viscut la seva trajectòria entre Segona B i Tercera. Però el curs passat va fer història proclamant-se campió del grup I de la categoria de bronze, assolint el salt al futbol professional eliminant el Recreativo en la ronda d'ascens directe. Els madrilenys juguen en un petit estadi amb capacitat per a 4.600 espectadors (el Fernando Torres), inaugurat el 2011. L'esport gironí va fer parada a Fuenlabrada molts anys en bàsquet, durant l'etapa del CB Girona a l'ACB. Ara aquells duels es traslladaran al camp de futbol.

Amb els altres tres ascendits el Girona hi ha coincidit en la seva anterior etapa a Segona. El Mirandés va baixar a Segona B precisament el mateix curs que a Montilivi tocaven la glòria de Primera (2016/17). El Ponferradina, per la seva banda, havia caigut un any abans (2015/16), condemnat precisament en l'última jornada per un Girona que s'hi jugava el play-off (0-1) i que va perdre la final contra l'Osasuna. El Toralín també forma part de la història recent dels gironins perquè allà, el curs 2013/14, amb Machín a la banqueta, en la penúltima jornada de Lliga dos gols d'Ortuño (1-2) van evitar el descens a Segona B, obrint el camí a una permanència certificada una setmana més tard contra el Deportivo a Montilivi (3-1). El Racing, un històric, va jugar per últim cop a Segona la campanya 2014/15. La de l'ascens frustrat pel Lugo. Els dos clubs tenen un passat judicial comú: el Racing és protagonista de la primera condemna penal ferma per un cas de presumpte corrupció esportiva. I per això el seu expresident Ángel Lavín, acceptant un acord amb la Fiscalia, va ser condemnat a una multa de 2.000 euros, sis mesos de presó i un any d'inhabilitació per accedir a càrrecs esportius. Tot plegat es remuntava al 2013, quan Lavín va proposar al Girona que reconegués una alineació indeguda per sumar els tres punts que havien perdut al Sardinero i intentar salvar la categoria als despatxos. L'aleshores president del Girona, Joaquim Boadas, va denunciar-ho.

L'altre equip de Segona amb qui el Girona no ha coincidit mai és l'Extremadura UD, refundat el 2007 com a continuació d'aquell CF Extremadura que havia arribat a jugar a Primera (1996-97 i 1998-99). Ni amb el nou club ni amb l'antic s'hi ha trobat mai el Girona, que als anys 50 va compartir categoria a Segona amb l'original, però competint en grups diferents, una situació reproduïda a principis dels 90 amb les dues entitats a Segona B. Juguen al Francisco de la Hera, amb capacitat per a 12.000 espectadors, que precisament ahir va ser rebatejat com a estadi Ciudad de Almendralejo.

Amb els descensos del Reus i del Nàstic, i sense èxit pel Cornellà en el seu intent de pujar, el Girona serà l'únic equip català. En els nou cursos que va encadenar a Segona A abans de l'ascens a Primera, el Girona sempre havia tingut algun acompanyant. Ho van ser Reus i Nàstic, com també el Sabadell, el Llagostera i el Barça B. Ara tots aquests cinc coincidiran aquest curs a Segona B.

Sens dubte, una novetat per al Girona, que durant els nou cursos ininterromputs que hi va ser del 2008 al 2017 sempre va haver de jugar contra un filial o altre, serà la manca de segons equips. De fet, la temporada passada ja no n'hi va haver cap, fet que no passava dels del curs 2003-04. Reial Madrid Castella, Atlètic de Madrid B i Vila-real B, els filials que optaven a pujar, van quedar eliminats del play-off d'ascens ja a la primera eliminatòria.

El sorteig del calendari, en principi, no té data. Dijous la Federació té previst publicar el de Primera, deixant el de Segona per més endavant. La Lliga arrenca el proper 17/18 d'agost.