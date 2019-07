Activitat frenètica a Montilivi

La d'ahir va ser una jornada de de contrastos a Montilivi. L'activitat al club no s'atura a només una setmana del començament dels entrenaments de pretemporada. Així, mentre la direcció esportiva continua cercant reforços i perfilant la plantilla, el club continua amb el seu particular dia a dia de posada a punt del nou exercici. Així, ahir, primer de juliol, es van poder veure les primeres cues a les taquilles de l'estadi d'abonats que gestionaven un canvi de seient de la seva localitat. Paral·lelament, a pocs metres, uns operaris continuaven amb les tasques de retirada de la graderia del gol nord. Dues imatges tan reals com antagòniques de la situació que viu el Girona. D'una banda, l'afició continua engrescada amb l'equip malgrat el descens i, al marge de les cues, el bon ritme de renovacions d'abonaments i les noves altes de socis així ho confirmen; de l'altra, la realitat econòmica que suposa jugar a Segona A i per la qual el club ha considerat oportú retirar les dues graderies retràctils que es van instal·lar als gols amb l'ascens.

Cap a un centenar d'abonats es van acostar ahir a la zona de taquilles de l'estadi per fer la gestió del canvi de localitat. Cal recordar que a partir d'ahir tots els abonats que no haguessin domiciliat bancàriament el pagament del carnet perdien dret de renovació i el seu seient quedava alliberat. D'aquest manera, des d'ahir i fins demà, els abonats que desitgin canviar la seva localitat a l'estadi poden fer-ho, lògicament sempre i quan tinguin el pagament domiciliat. Es pot fer a les taquilles però també, digitalment a través de l'oficina del soci. A partir del dia 10 de juliol, els seients que els abonats de la temporada passada no hagin renovat es posaran a disposició dels socis que vulguin obtenir un seient per aquest exercici. El club es posarà en contacte amb els socis, seguint l'ordre de la llista d'espera, perquè tramitin l'alta de l'abonament.

Mentre els abonats tramitaven els canvis de localitats, l'estadi continuava desempolainant-se. Les feines de retirada de la graderia supletòria del gol nord avancen a molt bon ritme i d'aquí a pocs dies podrien estar enllestides. Al mateix temps, a l'altre costat d'estadi, també han començat els treballs per desfer la grada retràctil del gol sud. Ahir una grua de grans dimensions ja va retirar les llotges VIP que es van instal·lar l'estiu passat i que han tingut menys d'un any de vida a Montilivi.

A la cua dels abonats que volien canviar de seient per aquesta nova temporada, l'acompanyava també el silenci i la quietud a la botiga oficial que aquesta setmana romandrà tancada. La setmana entrant s'obrirà, previsiblement, amb tota la roba de la nova temporada a disposició dels aficionats.