El Getafe anuncia el fitxatge de Raúl García per tres temporades

De mica en mica els jugadors del Girona de la temporada passada van trobant destí. Amb Portu traspassat a la Reial Societat, Roberts cedit al Norwich, el següent a tenir equip ha estat Raúl García Carnero. El Getafe va anunciar ahir el fitxatge del lateral esquerre gallec que va jugar la segona part de la temporada passada a Montilivi. Raúl García va fitxar pel Girona al mercat d'hivern després de rescindir contracte amb el Leganés malgrat que era vox populi que estava compromès amb el Getafe per aquesta temporada.

El rendiment del gallec amb la samarreta blanc-i-vermella va ser més aviat discret (12 partits entre Lliga i Copa) i fins i tot va desaparèixer de l'equip les últimes quatre jornades de Lliga. Raúl García ha signat un contracte per tres temporades amb el Getafe, on es retrobarà amb José Bordalás, tècnic seu a l'Alabès (15-16). Amb el Getafe, el gallec disputarà competició europea ja que el conjunt madrileny es va classificar per a l'Europa League.