Gual: «L'objectiu és aportar el màxim de gols perquè l'equip torni a Primera»

El Girona ha presentat avui el segon fitxatge per aquesta temporada. Després de Pablo Maffeo avui ha estat el torn de Marc Gual, que arriba cedit pel Sevilla amb una opció de compra obligatòria en cas d'ascens a Primera. El davanter badaloní ha manifestat obertament que el repte de pujar a Primera és un dels motius pels quals ha vingut a Montilivi. "L'objectiu és tornar a Primera, que és on el club ha de ser i aportar el màxim de gols possibles", ha dit. En aquest sentit, després de dues temporades amb un curt bagatge golejador (set gols entre Sevilla Atlètic i Saragossa), Gual confia recuperar la versió de killer oferta ara fa tres cursos amb el Sevilla Atlètic i l'Espanyol B (19 gols). "Si puc aportar tants gols com aquella temporada, molt millor", ha recordat. El director esportiu Quique Cárcel ha definit com "un jugador jove, amb fam i marge de creixement. Li agrada córrer als espais però també és un home d'àrea i rematador".

Mentrestant Quique Cárcel ha reconegut que feia temps que anava al darrere de Gual i que l'havia intentat fitxar "tant a Segona A com a Primera". Pel que fa als acompanyants que tindrà Gual aquest curs a la davantera, el director esportiu no ha entrat gaire en detalls. "Tenim jugadors amb contracte i no sé què passarà. Stuani, Lozano i Doumbia són situacions de mercat i cal veure com evoluciona. Depenent de les sortides ja es veurà quins jugadors vénen", ha assegurat. En aquest sentit, Gual ha assegurat que li agradaria "compartir vestidor i davantera amb Stuani". "Com més competència hi hagi millor per a mi i per a l'equip".