Montilivi s'acostuma a dir adeu als hereus de l'històric ascens

Renovar-se o morir. La màxima, ben vàlida per la vida, es trasllada amb encert al món del futbol. Cada club és un món. De filosofies i apostes n'hi ha per triar i remenar. Directives que fan i desfan cada estiu tot buscant l'èxit immediat. I d'altres, més pacients, que construeixen una base i van amb ella a mort, sempre que la cosa vagi funcionant. El Girona, des que Quique Cárcel lidera la direcció esportiva, viu instal·lat en aquesta segona vessant. Tret del sotrac que ha suposat el descens, els resultats han avalat aquesta aposta. Any rere any, el vestidor ha sofert pocs canvis. Els mínims. Ni el salt de categoria va variar aquesta idea. Ara, però, amb el retorn a Segona A, tot i que la intenció del propi Cárcel és la de mantenir el bloc, és evident que el nucli que va pujar a Primera ara no fa pas massa és cada cop més reduït. No es viurà pas una revolució, però sí que cada cop la plantilla s'assemblarà menys a la que dos anys enrere tocava el cel amb una gesta històrica.

Tot just acaba de començar el mes de juliol i s'intueix un estiu llarg a Montilivi. Això vol dir que de canvis n'hi haurà uns quants. Altes i també baixes. Entrades i sortides. A dia d'avui, hi ha deu futbolistes amb contracte en vigor que formaven part de la plantilla que va pujar de Segona a Primera el 2017. Tots, això sí, no es quedaran pas. N'hi ha més que no hi són que no dels que encara formen part del Girona. Amb l'ascens van marxar René Román, Fran Sandaza, Samuele Longo, Cristian Herrera, Miguel Ángel Cifuentes, Kiko Olivas, Eloi Amagat, Pablo Marí, Saúl García (va marxar al mercat d'hivern, pel que tècnicament no va aconseguir l'ascens), Felipe Sanchón, Juan Cámara i Richy Álvarez. De la seva part, Rubén Alcaraz va ser cedit i un any més tard venut al Valladolid. Els últims dies també han fet les maletes Jonás Ramalho i Portu. Al primer no se'l va renovar i encara no té destí oficial, mentre que el segon ha sigut venut a la Reial Societat a canvi d'una xifra rècord: 10 milions d'euros.

Qui continua? Tot i no haver passat gaire temps i trobar-se de nou a la mateixa categoria, ara mateix només hi ha una desena de jugadors que es mantenen. El futur de la majoria és incert. Sí que hi serà Pablo Maffeo, després d'anunciar-se fa pocs dies que el català arriba cedit per l'Stuttgart i, per tant, serà blanc-i-vermell com a mínim fins el proper 30 de juny. També Aday Benítez, fent net del tot de la lesió al genoll que l'ha tingut un grapat de mesos fora de combat. El vallesà va ser el primer, només consumar-se el descens, que va confirmar que continuaria. El central Pedro Alcalá tampoc té previst fer les maletes aquest estiu i dilluns vinent es vestirà de curt per posar-se a les ordres de Juan Carlos Unzué. Sebas Coris torna d'una cessió, la segona consecutiva. La idea és intentar convèncer el cos tècnic per tenir un lloc a la plantilla, encara que no està garantit que es quedi. Àlex Granell continua donant-li voltes al seu futur. És molt probable que es quedi, però ell mateix no ho ha asseguretat encara. Tres quarts del mateix passa amb Juanpe Ramírez. Compta amb ofertes per marxar, tot i que acaba de ser pare i té números de quedar-se. Mojica també té cartell, encara que s'ha passat aquest últim curs lesionat, el que frena una hipotètica sortida. El futur de Borja García tampoc és clar: la seva clàusula s'eleva fins als 7 milions d'euros, el que demana el club perquè surti. Caldrà veure qui els pot i vol pagar. Hi ha interès d'algun equip però no pas cap proposta en ferm, pel que al de Villaverde se l'espera el dilluns i es compta amb ell.

En canvi, dos dels integrants d'aquell vestidor que va fer història estan més a fora que no pas a dins. Sobretot Pere Pons. El migcampista fa setmanes que rumia què fer. Més d'un club ha preguntat per ell veient com de llaminera és una clàusula que s'ha reduït fins els dos milions d'euros. Al final el que l'ha convençut és l'Alabès. Es qüestió d'hores o de dies que es faci oficial el seu adeu. No es gens fàcil que es quedi el porter Bounou, també present l'any que es va pujar a Primera. Tot just ara disputant la Copa Àfrica amb el Marroc, té cartell, ve de signar uns números prou correctes i agrada a uns quants equips. El més possible és que acabi fent les maletes.