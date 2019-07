El Montpeller serà el rival del Girona al Trofeu Costa Brava

El Trofeu Costa Brava, tot un clàssic per aquestes dates a Montilivi, manté intacta la seva recent aposta per mirar més enllà de les nostres fronteres a l'hora de trobar l'equip convidat de torn. Aquest any arriba a la seva edició número 43 i seguint amb la dinàmica de les últimes temporades, ha escollit que el rival del Girona sigui el Montpeller. El conjunt francès, tot un clàssic del seu país i també del futbol europeu, continua d'aquesta manera el camí marcat pel Tottenham (2018), Manchester City (2017) i Olympique de Marsella (2016). L'anunci oficial es va produir ahir al migdia, mentre que el partit ha estat programat pel primer dissabte del mes d'agost: el dia 3, a partir de dos quarts de nou del vespre a l'estadi de Montilivi.

Com va afanyar-se a informar el club, les entrades tindran un preu de sortida de nou euros i serà «properament» quan es posaran a la venda. Els socis, això sí, gaudiran d'una tarifa especial.

El del Montpeller és el tercer amistós de pretemporada que fins ara ha confirmat el Girona. En un principi, la idea és la de disputar «entre sis i vuit» partits durant les properes setmanes, com va explicar el tècnic Juan Carlos Unzué durant la seva presentació oficial. L'equip tornarà a la feina el dilluns vinent, el dia 8 de juliol, i no serà fins el dissabte 20 que tindrà el seu primer test de l'estiu. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El rival, el Bournemouth anglès, que milita a la Premier League. La plantilla marxarà després cap a Manchester, on s'hi instal·larà durant una setmana com ja comença a ser habitual. Allà, el Girona s'enfrontarà al Derby County el dia 25. Està previst que hi jugui un altre amistós, però el rival encara no està confirmat. Després, el 3 es jugarà el Trofeu Costa Brava. Hi haurà més partits perquè la competició no començarà fins el cap de setmana del 17 i 18 d'agost.



Un històric campió de Lliga

El Montpellier Herault Sport Club, fundat el 1974 i hereu del club original que naixia ara fa un segle, és una institució històrica a França tot i no comptar amb gaires trofeus a les seves vitrines. El seu gran èxit és prou recent. La temporada 2011/2012 es va proclamar campió de Lliga, i va superar el Paris Saint-Germain. Dirigit llavors per René Giraud, va fer 82 punts en part gràcies als gols d'Olivier Giroud (21). D'aquella plantilla es manté l'incombustible Souleymane Camara. Camí de fer 37 anys, el veterà davanter viurà el seu onzè curs al primer equip, ara entrenat per l'armeni Michel Der Zakarian i que ve de signar una més que meritòria sisena posició. El Montpeller també va guanyar la ja desapareguda Intertoto l'any 1999.

El 6 d'octubre del 2017, ara fa gairebé dos anys, el Girona es va enfrontar al conjunt francès en un amistós. Aprofitant l'aturada de la competició pels compromisos internacionals, l'equip llavors dirigit per Pablo Machín i el Montpeller es van veure les cares al camp de Riudarenes. La victòria va ser pel conjunt blanc-i-vermell, que va guanyar per 3-2. El gran protagonista va ser Marlos Moreno, autor de dos gols.