El dur retorn a la realitat de 2a A

Per qualsevol aficionat del Girona, acostar-se a Montilivi aquesta setmana suposa una dura penitència emocional. Les obres de retirada de les dues graderies supletòries dels gols avancen a un ritme altíssim. Tant és així que la imatge majestuosa de l'estadi blanc-i-vermell que es veia arribant des de l'avinguda de Montilivi s'ha esfumat i ara el que hom s'hi troba és un talús de terra pelada, amb ferros pendents de ser retirats i un munt de cadires vermelles apilonades. Són les restes del que va ser el gol nord superior i que arran del descens han desaparegut. També ho farà el gol sud superior, tot i que el seu desmuntatge -les llotges VIP ja són fora- no està tan avançat com el nord. Tot plegat suposa una fiblada al sentiment gironí que s'ha llaurat els últims anys i que ha conduït a tenir una massa social consolidada, impensable no fa pas tant. Caldrà veure ara quina és la resposta de la gent amb les renovacions dels abonaments per aquesta temporada a Segona A. De moment, sembla que el ritme és bo i que l'afició no girarà l'esquena a l'equip malgrat haver perdut la màxima categoria.

La presentació del davanter badaloní Marc Gual com a nou jugador blanc-i-vermell cedit pel Sevilla va permetre ahir veure per primer cop també com ha quedat el gol nord per dins, des de sobre la gespa. Una imatge de buidor que, si bé era ben habitual de sempre, amb els dos cursos a Primera Divisió va veure's reformulada i ampliada amb la instal·lació de la grada retràctil superior. La fotografia de grandesa que suposava veure cada partit a l'estadi el gol nord superior farcit de gent ha passat a la història. El panorama era ahir melanconiós i d'enyorança, en aquest sentit. La retirada de la grada retràctil ha tornat el gol nord a la imatge que tenia fins l'estiu del 2017. Un bloc únic de menys d'una dotzena de fileres de seients vermells. Una estampa ben normal a Segona A on, fins i tot, no pas poques vegades es veia el sector massa buit.

Els operaris treballen a tot drap per tenir l'estadi tal com estava abans de la instal·lació de les dues grades extres als gols, aquesta mateixa setmana. El fet que dilluns al vespre hi hagi la presentació de la nova samarreta per aquesta temporada en un acte obert al públic amb espectacle i concerts en directe podria accelerar encara més les obres.

Cal recordar que amb el desmuntatge dels dos gols superiors -la Preferent superior es mantindrà- l'estadi de Montilivi passarà de tenir un aforament de 14.500 localitats a un de 11.200. El club ha considerat oportú i raonable perdre 3.300 cadires arran del descens a Segona A i, de passada, estalviar-se el cost del lloguer que suposava. Tot i això, la capacitat de l'estadi per a aquesta temporada serà superior a la de l'últim any a Segona A, en què l'aforament va ser de 9.282 seients.