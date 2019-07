«L'objectiu és fer el màxim de gols per tornar a Primera»

El Girona 2019-20 va agafant forma. A l'espera de més cares noves i novetats en forma de sortides -Pere Pons i Bernardo Espinosa tenen les maletes a punt-, els aficionats gironins de moment s'han de conformar amb presentacions. Després de Pablo Maffeo ahir va ser el torn de Marc Gual, que arriba cedit pel Sevilla amb una opció de compra obligatòria en cas d'ascens a Primera. El davanter badaloní va confirmar aquesta clàusula del seu contracte per la qual passarà a ser propietat del conjunt gironí si s'aconsegueix tornar a la màxima categoria. La xifra no va trascendir tot i que la temporada passada si el Saragossa -on va jugar cedit- hagués pujat, l'hauria hagut de comprar per uns 2,5 milions d'euros. Gual va manifestar obertament que el repte de pujar és un dels motius pels quals ha vingut a Montilivi. «L'objectiu és tornar a Primera, que és on el club ha de ser, poder-me quedar aquí en propietat i fer-ho bé», deia.

En aquest sentit, després de dues temporades amb un discret bagatge golejador (1 gol amb Sevilla Atlètic i 6 amb Saragossa), Gual confia recuperar la versió de killer oferta ara fa tres cursos amb l'Espanyol B i el Sevilla Atlètic (6 i 13 gols respectivament a la mateixa temporada 2016-17). «Si puc aportar tants gols com aquella temporada, molt millor», recordava. En aquest sentit, el director esportiu blanc-i-vermell Quique Cárcel va descriure'l com «un jugador jove, amb fam i marge de creixement». «Li agrada córrer als espais però també és un home d'àrea i rematador», detallava.

Gual ha aterrat finalment al Girona després d'uns quants intents fallits de Cárcel per incorporar-lo. El barceloní va reconèixer que feia temps que anava al darrere de Gual i que l'havia intentat fitxar «tant a Segona A com a Primera». En aquest sentit, Cárcel va veure primer com el Sevilla se li avançava quan Gual despuntava amb l'Espanyol B i, ja a Primera com els andalusos no el deixaven sortir. Malgrat que en les seves primeres paraules i, també en el discurs de Juan Carlos Unzué, el mot ascens ha aparegut sense manies, Gual va recordar que la Lliga de Segona A és molt llarga. «No hem de pensar a obsessionar-nos perquè la Lliga és molt llarga. Cal pensar a jugar bé i de mica en mica a veure on podem arribar», reflexionava.

Fer parella amb Stuani

Pel que fa als acompanyants que tindrà Gual aquest curs a la davantera cap dels tres té la continuïtat garantida. En aquest sentit, Cárcel no va entrar gaire en detalls sobre el que pot passar amb els davanters en nòmina de la plantilla. «Tenim jugadors amb contracte i no sé què passarà. Stuani, Lozano i Doumbia són situacions de mercat i cal veure com evolucionen. Depenent de les sortides ja es veurà quins jugadors venen», va assegurar. Més clar es va mostrar Marc Gual quan se li va preguntar si li agradaria jugar al costat de Cristhian Stuani. El badaloní va assegurar que li agradaria «compartir vestidor i davantera» amb el davanter uruguaià. «Com més competència hi hagi millor per a mi i per a l'equip».

Nascut a Badalona, Gual va fer els primers passos com a futbolista al planter del conjunt escapolat fins que va ser captat pel Barça on s'hi va estar sis anys. Després de tornar a casa, l'Espanyol el va fitxar en edat juvenil i amb els blanc-i-blaus va arribar fins al filial, a Segona B. Els seus 11 gols en 35 partits amb l'Espanyol B van fer que el Sevilla no dubtés a pagar 1,5 milions d'euros per incorporar-lo pel seu filial el 2016. Després d'un any i mig al Sevilla Atlètic i de jugar el curs passat al Saragossa, Montilivi li obre les portes per reinvidicar-se i recuperar la seva millor versió golejadora.