Malgrat que dilluns està citat per sotmetre's a les revisions mèdiques, el futur de Doumbia és lluny de Girona. El club no hi compta i s'està buscant una solució al seu cas (té contracte, i molt alt, fins el 2021). De moment, el Gençlerbirligi turc i diversos equips de la Lliga russa, on Doumbia té experiència, han preguntat per la seva situació.