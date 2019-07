Sporting, Albacete i Màlaga són els tres primers rivals en un dur inici de Lliga per al Girona

L'Sporting serà el primer rival del Girona, a Montilivi, en el retorn a Segona A en un duríssim inici de Lliga. Els de Juan Carlos Unzué són a totes les travesses com un dels aspirants a pujar, però està clar que s'hi hauran d'esmerçar des del primer dia perquè les nou primeres jornades són terribles. Albacete, Màlaga, Rayo, Cadis, Almeria, Las Palmas, Osca i Deportivo són els altres adversaris que tindran al davant fins a finals de setembre, o el que és el mateix, els altres dos equips que han baixat de Primera, més els tres que van disputar l'últim play-off, sense èxit. Unzué ja va dir el dia de la seva presentació que els ascensos no es tanquen a l'octubre ni al novembre, però està clar que aquests primers nou partits poden determinar, ja de sortida, a què aspirarà el Girona.

El calendari, asimètric com el de Primera, ha volgut que per Fires qui passi per Montilivi sigui l'Alcorcón (27 d'octubre). L'última jornada de la primera volta serà el 22 de desembre, a l'estadi, contra el Mirandés. El Lugo, un dels rivals amb més morbo, vindrà a Girona el 8 de desembre. Ja mirant la segona part del calendari, els d'Unzué passaran la nit de Reis a Madrid per jugar amb el Rayo, i tancaran la temporada el 24 de maig a Alcorcón. En el tram final de calendari el Girona visitarà Lugo i rebrà el Cadis abans d'anar a Santo Domingo.

Girona i Sporting no es troben sobre la gespa des de la temporada 2014/15. Van empatar els dos partits, 0-0 a l'estadi i 1-1 a El Molinón i això va acabar sent determinant al final de Lliga. Els dos equips van acabar empatats a 82 punts però van ser els asturians els que van pujar directes a Primera com a segons classificats pel seu millor average general (el particular estava igualat). D'aquella infausta última jornada encara es recorda avui l'1-1 del Lugo en l'últim minut i la còmoda victòria de l'Sporting al camp del Betis (0-3) per la diferència de gols que necessitava per ascendir en cas de patinada gironina. L'Sporting va jugar a Primera els cursos 2015/16 i 2016/17, i precisament quan el Girona va fer el salt a Primera, ells van baixar a Segona. Ara, quatre temporades després, es tornaran a veure les cares encara amb alguns comptes pendents.

De les tres jornades entre setmana que hi ha aquest any a Segona, el Girona en disputarà dues a casa. La primera (18 de setembre) anirà a Almeria. Després passaran per Montilivi el Deportivo (2 d'octubre) i l'Extremadura (15 de gener).