El porter del Girona, Yassine Bounou, va quedar ahir eliminat de la Copa Àfrica després de caure als setzens de final contra Benín per penals. Al final de la pròrroga s'hi va arribar amb el resultat d'1-1. Als llançaments de penals, Bounou no va aturar cap llançament de Benín mentre que En-Nesyri i Boufal van fallar pels marroquins. Això va fer que Benín s'imposés per 1-4 a la tanda de penals.