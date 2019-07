Koné, un objectiu real per al nou Girona d'Unzué

Mamadou Koné ja sap que l'interès del Girona per ell és ben real. Però com Quique Cárcel, també han temptejat la seva incorporació el Deportivo i el Màlaga, on ha format part aquest curs cedit pel Leganés, segons ha pogut confirmar el Diari de Girona. Nascut a Costa d'Ivori, el davanter de 27 anys busca trobar l'estabilitat que no ha tingut a Butarque, on va arribar el curs passat procedent del Racing de Santander. Koné, que va jugar cinc partits i va acabar cedit al Kas Eupen belga a mig curs, va repetir experiència aquesta temporada, però després de comprovar que continuaven sense comptar amb ell -només en va disputar dos de Copa fins al Nadal- va marxar a préstec al Màlaga, que ha quedat satisfet amb el seu rendiment: ha marcat 2 gols en 10 duels.

Amb contracte fins al 2021, el Leganés tampoc li donarà cap oportunitat aquesta temporada, i el futbolista ja està valorant quina de les opcions que té li permetrà fer un pas endavant en la seva trajectòria. El Girona és un dels equips que el volen i, encara que les converses estan en la seva fase inicial, no li pot garantir el rol de titular fins que Cristhian Stuani no es pronuncïi sobre la seva continuïtat. Si l'uruguaià vol, el lloc és seu. Però depenent de com vulgui jugar Juan Carlos Unzué, Stuani necessitaria un acompanyant. En aquest sentit, el Girona ja va anunciar la setmana passada la cessió de Marc Gual, que inclou una opció de compra obligatòria en cas d'ascens a Primera. Koné també sap que el Deportivo de la Corunya i el mateix Màlaga, que continuarà dirigit per Víctor Sánchez del Amo, un fet que també podria influir en la decisió final, li fan ullets. I serà el mateix Koné qui, un cop valorades totes les opcions, decideixi quina li faci més el pes. El Leganés va pagar aproximadament 1 milió d'euros al Racing per ell i intentarà recuperar-los mitjançant una cessió amb una opció de compra que s'apropi a aquesta xifra. De fet, el Màlaga estava obligat a quedar-se en propietat l'africà si pujava a Primera, però no va poder assolir l'ascens.

Koné va enlluernar a les files del Racing de Santander, marcant 22 gols en 41 partits a Segona B durant la temporada 2013-14, que va acabar amb el conjunt càntabre assolint la Segona Divisió. Un any després, però, perdria la categoria (Koné va marcar 7 gols en 15 partits). També va jugar a l'Oviedo el curs 2015-16, fent 6 gols en 35 duels a Segona.