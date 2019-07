La novena baixa és Bernardo

Sota el lema «Junts Tornarem», el Girona començarà a treballar demà amb la incògnita de saber si «tornarem » però amb la certesa que, en el supòsit que ho aconsegueixi, en cap cas serà «junts ». Ahir, Bernardo Espinosa es va convertir en la novena baixa dels blanc-i-vermells aquest estiu i jugarà cedit a l'Espanyol, que es reserva una opció de compra. El defensa colombià s'afegeix als adéus d'Aleix Garcia, Douglas Luiz i Patrick Roberts, que van tornar cap a Manchester (Roberts ja va ser presentat al Norwich); Gorka Iraizoz i Jonás Ramalho, que encara continuen sense tenir un destí oficial; Raúl García, que jugarà al Getafe; Portu, que ho farà a la Reial Societat; i Pere Pons -que s'ha guanyat el dret a fer el que vulgui perquè s'ha deixat tot el que tenia-, que continuarà el seu camí a Vitòria.

«Estic feliç i il·lusionat, no podia deixar escapar l'oportunitat de jugar per un club tan gran i important com l'Espanyol. Em sento un privilegiat d'arribar en un moment tan bonic com aquest, ple de propòsits esportius des del principi de la pretemporada», va dir Bernardo, en unes declaracions emeses pels canals oficials del conjunt barceloní. Les negociacions entre l'Espanyol i Bernardo estaven encarrilades des de feia setmanes, i en les últimes hores també s'han desencallat les converses entre clubs, i el Girona n'ha pogut treure un bon pessic. En primer lloc, perquè s'estalvia una de les fitxes més altes del vestidor -vorejava el milió i mig d'euros-, i en segon, perquè ha aconseguit que l'entitat blanc-i-blava assumeixi abonar una quantitat per la cessió. La xifra, que no ha transcendit, anirà en funció d'un fixe i uns variables, condicionats segons el nombre de partits que disputi el colombià.



Una cessió pactada quan va

arribar a Montilivi

Bernardo Espinosa va fitxar pel Girona l'estiu del 2017 procedent del Middlesbrough anglès, i ha format part de les dues plantilles que han competit a la màxima categoria. El futbolista, que no tenia clar com funcionaria el projecte gironí a Primera, va exigir incloure una clàusula al seu fitxatge que, en cas de descens, li obria la porta de sortida en forma de préstec. Sense aquesta clàusula, Bernardo mai hauria vestit la samarreta blanc-i-vermella. En aquests dos cursos, però, ha liderat l'eix de la defensa aliè a una sortida que semblava improbable fa només uns mesos. «A Girona he trobat la regularitat que tot esportista desitja tenir. Això és el més important i crec que arribo a l'Espanyol en un dels millors moments de la meva trajectòria. El curs passat em vaig perdre molt pocs partits i em va permetre créixer una mica més», assegura Bernardo, que va intentar resumir què pot aportar al conjunt de David Gallego. «Vull afegir el meu gra de sorra amb tota la humilitat. És difícil descriure's un mateix però intento ser un professional molt mentalitzat i tenir les coses força clares. Em considero un central contundent, expeditiu i de posició, i m'agrada manar des del darrere». També va voler dedicar unes paraules al Girona al seu compte de Twitter: «Milions de gràcies per aquestes dues temporades meravelloses i apassionants, Girona. Els meus millors desitjos sempre!».



No serà l'últim a marxar

El nou central de l'Espanyol no serà l'únic futbolista del Girona que abandoni el vaixell aquest estiu. Doumbia arriba avui mateix a la ciutat per negociar la seva marxa, i en els pròxims dies caldrà veure què passa amb futbolistes com Pedro Porro, Àlex Granell, Borja García o Juanpe Ramírez. Els casos de Yassine Bounou, a qui l'Espanyol també vol, i Cristhian Stuani, també s'han d'aclarir més aviat que tard.