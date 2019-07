Unzué començarà la pretemporada amb 27 jugadors

El Girona començarà la pretemporada demà al matí amb les primeres revisions mèdiques. El conjunt gironí ha fet pública aquesta tarda la llista de jugadors citats que dimarts iniciaran els entrenaments dimecres a La Vinya. En el llistat de futbolistes hi són tots els jugadors amb contracte tret de Stuani, Bounou i Choco Lozano que permís després dels compromissos amb la seves seleccions. Els citats del primer equip són Juan Carlos Martín, Jose Aurelio Suárez, Pablo Maffeo, Valery Fernández, Pedro Alcalá, Juanpe, Doumbia, Muniesa, Mojica, Aday, Jairo Izquierdo, Borja García, Marc Gual, Pedro Porro, Granell, Planas i Diamanka. A més a més també hi seran els jugadors que el curs passat van estar al Peralada Paik, Villa, Soni, Jofre Cherta, Boselli, Andzouana, Iago Díaz, Pachón, Montes, el del juvenil Pau Resta i el jove porter Morilla fitxat del Sevilla.

En els propers dies es definirà les situacions particulars d'alguns jugadors que no entren als plans del club com Doumbia i si hi ha algun traspàs més. A més a més, encara han d'arribar una bona colla més de fitxatges per pal·liar les baixes. El dia 21 la plantilla se n'anirà a Manchester per iniciar una estada de pretemporada d'una setmana.