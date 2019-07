L'inici d'una nova etapa

marc brugués girona

És el que té el futbol, que no s'atura. De ben segur que el disgust d'haver de dir adeu a Primera Divisió costarà de pair als aficionats del Girona però l'esport viu d'il·lusions i de nous reptes i el conjunt gironí en té un d'il·lusionador, ambiciós i complicadíssim alhora, com és l'ascens a la màxima categoria. De ben segur que no serà bufar i fer ampolles i haver-ho aconseguit un sol cop en 89 anys d'història així ho confirma. Amb pressió afegida des del minut zero arran del missatge que va deixar anar Juan Carlos Unzué «accepto el repte de tornar el Girona a Primera Divisió» i de ser un dels clubs amb més límit salarial per a la plantilla gràcies a l'ajuda pel descens i als traspassos, el Girona serà un dels grans candidats, sinó el gran, a l'ascens. Per arribar-hi, però, caldrà pedalar, suar i buidar-se en cada partit durant les eternes 42 jornades que dura la Lliga. El primer pas és avui. El Girona 2019-20 ha començat a treballar amb les revisions mèdiques de rigor que s'allargaran fins demà. Els controls mèdics seran el preludi del tret de sortida de la pretemporada que serà demà al matí amb el primer entrenament a la Vinya.

avui

Revisions mèdiques i acte de presentació de la nova samarreta a Montilivi (19.00)

? Les primeres revisions mèdiques no seran l'únic punt del primer capítol del Girona 2019-20. I és que aquest vespre a la zona de l'aparcament del gol nord de l'estadi de Montilivi tindrà lloc l'acte de presentació de les noves samarretes per aquest curs. Les equipacions enguany seran de la casa Puma -com tot el City Group- després d'haver treballat amb Umbro durant les dues temporades a Primera Divisió. L'acte consistirà en una festa que també inclourà una zona gastronòmica, amb menjar i beguda, i es clourà amb l'actuació del DJ de Flaix FM, Sergi Domene. Durant la presentació els aficionats podran comprar ja les noves samarretes.



dimecres

Primer entremanent de la pretemporada a la Vinya

? Un cop entre avui i demà els futbolistes passin les revisions mèdiques, dimecres serà el torn de començar a suar de valent amb el primer entrenament de la pretemporada. Serà al PGA Catalunya, al camp de la Vinya a Vilobí d'Onyar, on el nou Girona 19-20 de Juan Carlos Unzué farà les primeres suades. El navarrès, juntament amb el seu cos tècnic format per Chicho Pèlach, Juan Carlos Moreno, Omar Harrak i el preparador físic Iñaki Codinach posaran a to els 28 jugadors citats.



20 de juliol

Primer amistós a Barcelona contra el Bournemouth

? Una setmana i mitja després del primer entrenament i la vigília de fer les maletes cap a Manchester per fer-hi una estada de 10 dies, el Girona disputarà el primer amistós de l'estiu. Serà el dia 20 a l'estadi Lluís Companys de Barcelona contra el Bournemouth de la Premier League. Ja a Anglaterra, els d'Unzué s'enfrontaran al Derby County (dia 25) i a un altre rival encara per determinar. Un cop a terres catalanes, el dia 3 es jugarà el Trofeu Costa Brava a Montilivi contra el Montpeller i el dia 9 l'equip es desplaçarà a Tarragona per enfrontar-se al Nàstic (dia 9).



pendents del mercat

Les portes d'entrada i de sortida són obertes de bat a bat

? Com aquell qui diu, l'estiu tot just acaba de començar i de moviments a la plantilla del Girona ja n'hi ha hagut un bon grapat. N'hi haurà més, força més. Tant d'entrada com de sortida. I és que ja va advertir el director esportiu Quique Cárcel que seria un estiu llarg pel que fa al mercat. En aquest sentit, la continuïtat d'homes amb catxet com Bounou, Porro, Borja García, Mojica o Stuani no està garantida, perquè han rebut l'interès o directament ofertes d'altres clubs. A més a més, també cal estar atents al futur de jugadors amb els quals el Girona no compta, com és el cas de Doumbia o bé que difícilment acabaran tenint lloc a la plantilla, com alguns dels joves procedents del Peralada o del juvenil que començaran la pretemporada. Pel que fa al capítol d'altes, de cap manera està tancat. La porta d'entrada és, necessàriament, ben oberta i Cárcel té diversos fronts actius per reforçar una plantilla minvada per les sortides, de moment, d'Iraizoz, Pere Pons, Bernardo Espinosa, Raúl García, Ramalho, Aleix Garcia, Douglas Luiz, Portu i Roberts