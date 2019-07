Unzué comença amb 28 homes

Dels 28 futbolistes que el Girona ha citat per passar, entre avui i demà, les proves mèdiques que donaran el tret de sortida a la temporada 2019/20, destaca el nombrós gruix de futbolistes procedents del Peralada o de l'actual Girona B. Fins a 12 jugadors, comptant tots els casos, es posaran a les ordres de Juan Carlos Unzué, que haurà d'avaluar individualment cada cas i decidir qui viatja a Manchester la setmana que ve. El tècnic navarrès tindrà un ampli ventall per escollir: des de José Aurelio Suárez, que s'entreveu un dels tres porters en nòmina al primer equip, fins a Paik o Soni, que ja s'han estrenat amb el Girona, o el porter Jonathan Morilla, recentment fitxat pel filial que continuarà dirigint Àxel Vizuete.

A banda d'aquests quatre jugadors, també hi ha els uruguaians Maxi Villa i Boselli -propietat del Defensor de l'Uruguai però a qui encara li queda un any a préstec a Montilivi-, Andzouana, Iago i Èric Montes. També cal esmentar els tres futbolistes nascuts l'any 2000: Àlex Pachón, Jofre Cherta i Pau Resta, que ha renovat recentment per dues temporades més com a blanc-i-vermells. No tots els homes del Peralada que tenen un futur incert han estat cridats avui, perquè Marc Vito -que l'estiu passat sí que va participar amb Eusebio a la gira per Anglaterra-, Teo Quintero, Rober, Mario o Jordan no apareixen a la llista. Qui tampoc hi surt és Pau Miguélez, que en les pròximes hores podria aterrar a Sevilla en qualitat de cedit i amb una opció de compra, segons va informar Mundo Deportivo.



Només en repeteixen onze

Respecte a l'últim Girona que va competir a Primera, el de la temporada passada, només repeteixen 11 futbolistes: Valery -que afronta el primer curs des de l'inici com a futbolista de ple dret del primer equip-, Alcalá, Juanpe, Doumbia, Muniesa, Mojica, Aday Benítez, Borja García, Pedro Porro, Granell i Planas. Veient les operacions que es couen als despatxos, també sembla improbable imaginar que tots 11 pujaran a l'avió amb destí a terres angleses. El Girona també va informar que Cristhian Stuani, Yassine Bounou i Choco Lozano tenen permís per tornar més tard. Les 5 novetats que hi haurà avui són Maffeo, Juan Carlos Martín, Gual, Diamanka i Jairo Izquierdo.