Primer dia de revisions mèdiques per a la plantilla blanc-i-vermella

Fa més de 50 dies que el primer equip del Girona confirmava el desastre. La derrota per 2-1 a Vitòria consumava el descens a la Segona Divisió, només dos anys després de pujar a Primera, en un ascens històric que va omplir de gent els carrers en una celebració que difícilment s'oblidarà. Un mes i mig més tard de la desil·lusió, i amb algunes entrades i sortides confirmades, la plantilla ha tornat a la feina. Va ser ahir quan el Girona 19/20 es va posar en marxa. No pas amb el primer entrenament de pretemporada. Això serà demà a les instal·lacions de La Vinya. Primer, torn per a les pertinents revisions mèdiques. Un clàssic.

Entre ahir i avui, les proves físiques. Els 28 futbolistes citats van dividir-se per grups per deixar-se caure durant dos dies per la Clínica Bofill de Girona. Allà, comprovar que l'estat físic és l'idoni, que no hi ha cap anomalia i que tots i cadascun dels jugadors estan preparats per competir. Les hauran de passar tots els convocats, encara que el seu futur més immediat sigui lluny de Montilivi. De moment, Unzué comptarà amb els porters Juan Carlos, Suárez i Morilla; els defenses Juanpe, Alcalá, Muniesa, Porro, Aday, Mojica, Maffeo, Pau Resta, Carracedo, Maxi Villa, Valery i Planas; els migcampistes Granell, Borja García, Èric Montes, Andzouana, Paik, Diamanka, Cherta, Boselli i Jairo Izquierdo; i també els davanters Seydou Doumbia, Marc Gual, Soni i Àlex Pachón. De tots ells, una dotzena provenen del filial o de la base. Està previst que Stuani, Lozano i Bounou es reincorporin més endavant perquè tenen permís del club per allargar les seves vacances en haver disputat competició internacional amb les seves respectives seleccions.

«Tornem amb les piles carregades i preparats per tornar a competir. Estem motivats al màxim per defensa el Girona de nou», deia el capità Àlex Granell en declaracions emeses pel club. El migcampista té contracte en vigor i el seu futur encara és incert, tot i que les seves paraules desprenen una certa intenció a continuar. «Les vacances han sigut molt necessàries. Sabem com vam acabar l'última temporada, amb una decepció important. Els primers dies van ser difícils», afegia. Implicat també ho està Marc Muniesa. El central, pel que va dir, es queda. «La motivació és màxima i estic concentrat per guanyar-me la confiança del nou cos tècnic. Hem d'ajudar la gent que puja de baix i els nous fitxatges. La intenció és formar un equip compacte i sòlid per assolir l'objectiu que tots volem, pujar a Primera». L'acompanya Pedro Porro, a qui el club vol vendre i no se sap si continuarà o no. «Tornem amb bones sensacions i davant un nou repte. Tinc ganes de començar la temporada el més aviat possible. Després de la lesió, el futbol em dona una nova oportunitat».