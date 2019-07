El Girona desitja redreçar el rumb tot retornant als seus orígens

N'hi ha que mantenen amb total convicció la teoria que diu que el Girona va començar a torçar el seu rumb quan va apostar, ara fa un any, per les ratlles diagonals a la seva indumentària. Una samarreta trencadora, com es va definir llavors. El que ningú sabia és que aquest disseny innovador quedarà sempre com el que va lluir l'equip quan va baixar a Segona, només dos anys després de pujar a l'elit per primer cop a la seva història. Paït el sotrac i recuperat el positivisme, a Montilivi no es ven cap altre missatge que el de la il·lusió. La plantilla és a mig fer i tot just ahir donava el tret de sortida la pretemporada, però ja es parla de l'ascens, obertament, com a l'únic objectiu. La prova que demostra que aquest discurs ha calat entre l'aficionat el té la presentació de la nova equipació per aquest curs. Celebrada a la tarda a l'aparcament del gol nord de l'estadi, l'acte, a banda de reunir mig miler de persones, va tenir de tot. Música a tot drap a càrrec del conegut dj Sergi Domene; futbolistes del primer equip masculí i femení, a part d'algun juvenil; una pantalla gegant... I per descomptat, roba. Molta roba. Si a Primera va ser la marca Umbro la que va vestir els diferents equips del club, aquest any s'ha apostat per Puma, la mateixa que proveirà les pilotes oficials de La Lliga i que llueixen també el Manchester City, Milan, València o Borussia Dortmund, entre d'altres.

Hi havia molta expectació per veure la nova samarreta. Moltíssima. La gent va afanyar-se a desfilar cap a Montilivi i abans de les set de la tarda s'amuntegava al davant d'un escenari muntat a l'aparcament que hi ha al costat del camp. Curiosa la imatge perquè al costat, on hi havia hagut muntada la graderia supletòria del gord nord, ara només hi ha una muntanya de terra i males herbes. No hi havia massa temps per perdre el temps amb això. L'autocar del primer equip, aparcat allà mateix, distreia l'atenció dels assistents. També la música, a la màxima potència. Uns deu minuts més tard de l'hora prevista i amb la pluja fent acte de presència, va començar l'acte. Després de reclamar el suport de l'afició per aquesta nova temporada -el club retirarà el dorsal número 12 i el reservarà per als seus seguidors-, per l'escenari van aparèixer els tres primers futbolistes: Aday Benítez, Àlex Granell i Pedro Alcalá. Els acompanyaven un parell d'aficionats, que també van fer de model. Vestits amb la part superior del xandall, no va ser fins que se'l van treure que va lluir per fi el nou disseny de la primera equipació del Girona.

Una samarreta amb un estil més clàssic i no tan trencador. Recupera l'essència del club, almenys de cintura cap amunt perquè els pantalons continuen sent vermells i no pas blaus, com ho van ser durant molts anys i, curiosament, també en la temporada de l'ascens a Primera. Les ratlles diagonals són història i torna el dibuix vertical, amb franges fines i no tan amples com fa dos cursos. El coll és de color blanc i a la part posterior hi apareix, en petit, la senyera. L'escut i el logotip de la marca estan brodats a la roba. Les mitges són vermelles. «Estem encantats i convençuts que amb aquesta equipació gaudirem de moltes victòries a Montilivi», va deixar anar Granell. Alcalá va parlar de «salt de qualitat», mentre que Aday va animar l'afició: «Aquesta pot ser la temporada més important de la història del club. Els que ens quedem tenim molta il·lusió i també els nous fitxatges. Tenim objectius molt grans que no aconseguirem sense vosaltres». Les jugadores del sènior femení Virginia Parella, Julia Vilardell i Roser Sánchez van pujar també a l'escenari per presentar la indumentària de les noies, mentre que Jose Aurelio Suárez i Pol Costa, de l'equip Genuine, van lluir el disseny dels porters. La desfilada no va acabar aquí. Roba casual, d'entrenament, de passeig... N'hi haurà per a tots els gustos. Els models, en aquest cas, van ser Valery Fernández, Marc Gual, Kévin Soni, Astrid Casanova, Marc Muniesa, Pedro Porro -molt aclamat pels assitents- i el juvenil Mateo Enríquez. Aprofitant la gentada, la botiga va obrir les portes de bat a bat i més d'un va aprofitar per gastar 75 euros i endur-se cap a casa la nova equipació.