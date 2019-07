El Girona treballa a La Vinya amb l'absència de Doumbia

"Som-hi, amb alegria!" ha sigut el crit de guerra que el tècnic del Girona, Juan Carlos Unzué, ha enviat als seus homes abans de dirigir el primer entrenament de la pretemporada a La Vinya. Poc abans de les 10 del matí els jugadors citats s'han reunit al mig d'un dels camps d'entrenament i després d'una breu xerrada de l'entrenador han començat a treballar. La principal novetat ha sigut l'absència de Doumbia, que tot i que inicialment el club havia donat per citat per passar la revisió mèdica i obrir la pretemporada, no ha estat amb el grup. Segons el Girona, se li ha donat permís per incorporar-se més tard. Club i jugador tenen clar que el futur del jugador és lluny de Montilivi i estan negociant la seva sortida. El Girona farà una segona sessió d'entrenament aquesta tarda, també a La Vinya.