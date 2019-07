Juan Carlos desborda ambició

El Girona sap que si vol redreçar el rumb i tornar a jugar a la Primera Divisió la temporada vinent ha de moure's per tal de prevenir els sotracs que poden sorgir durant la temporada. De moment curar-se en salut a Montilivi ja ho estan fent. La direcció esportiva, encapçalada per Quique Càrcel, va per feina. Ja són cinc les cares noves de les quals l'afició gironina podrà gaudir durant aquesta nova campanya, que no té cap altre objectiu que el retorn a Primera. De moment, dels nous fitxatges només s'han presentat Pablo Maffeo i Marc Gual. Jairo Izquierdo, que torna d'una cessió, fent un bon paper a Cadis i Pape Diamanka, que és la darrera incorporació, ho seran els propers dies. Ahir va ser el torn del nou porter del Girona FC: Juan Carlos Martín.

Provinent del Lugo, on ha defensat la porteria els últims dos cursos a Segona Divisió i ha disputat un total de 66 partits, Juan Carlos Martín va escollir l'opció de vestir la samarreta gironina pel projecte que se li va presentar i pel repte que li suposarà. «Quan vaig rebre la trucada no vaig dubtar. Fitxar pel Girona FC suposa per a mi iniciar un repte il·lusionador. A més, crec que el Girona té un projecte guanyador», afirma el nou porter, que creu que l'equip entrenat per Juan Carlos Unzué és un dels clars candidats a assolir l'ascens a la Primera Divisió. «Crec que el Girona té molts números de jugar la temporada que ve a Primera Divisió. Hem de ser ambiciosos, però humils. La Segona Divisió és una categoria molt complicada i igualada», assegura. De fet, creu que els tres equips que han descendit de Primera Divisió (Osca, Rayo i el mateix Girona) tenen cert avantatge, sobretot en l'aspecte econòmic, per aconseguir l'anhelat ascens respecte a la resta d'equips de la Lliga.

La porteria del Girona, amb la incorporació del porter de 31 anys, està formada, a dia d'avui, per tres porters: Yassine Bonou, que tot apunta que no seguirà a Montilivi, José Aurelio Suàrez i el mateix Juan Carlos Martín. «La competència per jugar serà altíssima. Com tot professional, el que vull fer és jugar», assevera el nou jugador gironí que es defineix com un porter «que no es complica a l'hora d'aturar pilotes i que intenta transmetre seguretat i ordre als meus companys d'equip».

Juan Carlos Martín arriba a Girona amb l'aval de l'experiència en el futbol espanyol on ha trepitjat la gespa del lluminós un total de 53 vegades a Primera Divisió i 145 a Segona. El seu periple en el món del futbol es va iniciar al Rayo Vallecano, on ha estat en dues etapes. També ha vestit els colors d'Hèrcules, Còrdova, Elx i Lugo.

A la roda de premsa, Juan Carlos Martín va tenir de costat el president gironí, Delfí Geli, i el director esportiu, Quique Càrcel. Aquest últim va definir la nova incorporació com a un porter «que ha jugat molt bé durant l'últim curs en què ha tingut molta continuïtat». L'interès no és recent, el director esportiu assegura que «feia temps que seguíem el joc i la projecció d'en Juan Carlos». Pel que fa a la resta de porters, Quique Càrcel es va mostrar caut i va asseverar que «la idea del club és que els tres porters segueixin i compleixin el seu contracte». Bounou és ara de vacances (ha jugat la Copa Àfrica) i de moment cap club està disposat a pagar els sis milions de la seva llibertat.