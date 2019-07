L'atac blanc-i-vermell canviarà de cromos arran del descens de categoria

Parlar de «revolució» potser no seria exacte. No és això el que es pretén des de Montilivi. Encara que és evident que un descens de categoria, tret d'algun cas excepcional, sol venir acompanyat d'una fuga notable de futbolistes. Al Girona ja li passa això, tot i que des del club s'intentin minimitzar les pèrdues perquè l'objectiu de la direcció esportiva, i de la propietat, és el de mantenir el gruix de futbolistes de la temporada passada. No es farà foc nou, com tampoc hi haurà una continuïtat generalitzada. Es tracta d'un terme mig, tot esperant com acaba un estiu que es preveu llarg i al qual li queden encara setmanes per endavant. Ara bé, parlant de davanters sí que sembla que hi haurà un reset en tota regla. De moment no hi ha massa moviments, però se n'esperen. Entrades i sortides, perquè l'atac del Girona 19/20, si es manté el guió establert, tindrà molt poc a veure amb el d'aquesta última temporada.

Per començar, Portu ja no hi és. La venda del de Beniel a la Reial Societat s'ha traduït en un traspàs rècord a Montilivi de 10 milions d'euros, tot i que ha deixat l'equip sense un dels seus màxims golejadors i referents en punta d'atac. De moment, per paliar aquesta baixa el club ha mogut fitxa i ha aconseguit la cessió de Marc Gual, propietat del Sevilla i amb una opció de compra al final de temporada que serà obligatòria si es puja a la Primera Divisió. Seydou Doumbia, incorporat l'estiu passat i amb un rendiment ben discret (només dos gols malgrat comptar amb un dels sous més elevats de tota la plantilla), s'ha reincorporat amb el grup i ha passat les revisions mèdiques pertinents. Ara bé, que es quedi és poc probable, sempre que el Girona sigui capaç de fer efectiva la seva sortida. Quique Cárcel, el director esportiu, vol parlar amb el futbolista, saber quin és el punt de vista i arribar a un acord. S'ha filtrat l'interès d'algun club estranger, però ara cal que hi hagi una oferta en ferm perquè se'n vagi. O arribar a un acord per rescindir el seu contracte, que s'allarga per dos anys més. Això, si el jugador no vol perdonar ni un euro, podria hipotecar l'economia de l'entitat. Caldrà veure com es desencalla tot plegat, encara que el més probable és que l'ivorià acabi marxant.

Qui encara està de vacances és el Choco Lozano, amb permís del club després de disputar la Copa Or, on Hondures va decebre quedant eliminada a la fase de grups. Té contracte fins el 2022 i es voldria quedar, però està pendent del mercat per si li surt la possibilitat de marxar tot fent un pas endavant en la seva carrera. Aquesta mateixa setmana, Jorge Rivera (HCH) deixava anar per xarxes socials que el Toulouse estaria interessat en Lozano. Les fonts consultades per aquest diari han contrastat que el club francès té el davanter com un dels candidats per reforçar la seva davantera. El seu preu al mercat rondaria el milió d'euros i si algun club presenta una proposta que rondi aquesta quantitat, el Girona no posarà cap impediment perquè se'n vagi. Amb Portu fora i si se'n van Doumbia i Lozano, caldrà fer reforços perquè amb Marc Gual no n'hi ha prou (Soni farà la pretemporada i caldrà veure si es queda). A més, cal saber què és el que passa amb Cristhian Stuani. L'uruguaià es troba de vacances. La seva clàusula és ara d'uns set milions d'euros i hi ha uns quants clubs interessats. Ara bé, la prioritat a Montilivi és poder-lo convèncer perquè compleixi el seu contracte. Sobretot, després de perdre un altre pal de paller com ho era Pere Pons, ara a l'Alabès.



Primer entrenament

Entre dilluns i dimarts, els 28 futbolistes convocats han anat passant les proves mèdiques de rigor. No serà fins avui que els jugadors es vestiran de curt per celebrar el primer entrenament de pretemporada. Se'ls espera aquest matí a la Vinya per posar-se a treballar sota les ordres d'Unzué.