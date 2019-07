Al Mirandés. Andoni Iraola ocupa l'última banqueta

Les banquetes tant de Primera com també de la Segona Divisió A ja estan plenes després que ahir se'n cobrís l'última vacant. El Mirandés ha trobat el seu entrenador per aquesta temporada. Es tracta d'Andoni Iraola, exfutbolista de l'Athletic Club i que arriba a Anduva per substituir Borja Jiménez, que no ha renovat el seu contracte tot i aconseguir l'ascens a la categoria d'argent. L'experiència d'Iraola es limita a l'AEK Larnaca de Xipre, amb el qual va guanyar la Supercopa del seu país.