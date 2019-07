Diamanka: «Volia fer un pas endavant a la meva carrera esportiva»

El Girona ha presentat avui l'última incorporació dels de Montilivi, el senegalès Pape Maly Diamanka. El migcampista arriba de manera gratuïta després de finalitzar contracte amb el Numància de Sòria on hi ha passat les dues últimes temporades.

Contrastat al futbol espanyol, on ha jugat en fins a sis equips abans d'aterrar al Girona (Rayo Vallecano, Sestao River, Saragossa, Almeria i Numància), el jugador de 29 anys tenia diversos pretendents a part del Girona i s'ha decantat pel club de Montilivi, finalment, perquè "volia fer un pas endavant a la meva carrera esportiva. Crec que el Girona té un projecte ambiciós per tal d'aconseguir l'objectiu de tornar a Primera Divisió".

Juntament amb el nou jugador gironí també va comparèixer el director esportiu del Girona que defineix a Pape com un "jugador amb ambició i amb ganes d'ajudar l'equip". Jugador a qui se'l compara, amb el ja exjugador Pere Pons, Quique Càrcel no ha volgut fer comparacions i ha afirmat que "Pape és un migcampista arribador que ha fet una darrera temporada molt bona i on ha pogut marcar molts de gols".

El nou jugador del Girona es converteix, així en la cinquena cara nova per la temporada 2019-20 després de Jairo Izquierdo (Cadis), Pablo Maffeo (Stuttgart), Juan Carlos Martín (Lugo) i Marc Gual (Sevilla).