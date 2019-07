El Girona ja sua a la Vinya amb l'absència de Doumbia

El Girona 2019/20 ja sua la samarreta. Enrere queden els dos primers dies de la setmana, en què únicament i exclusiva els futbolistes citats, tant del primer equip com també del filial, van dedicar-se a passar amb èxit les pertinents proves mèdiques. Ahir, torn per vestir-se de curt i trepitjar la gespa. Doble sessió de treball, la primera de la pretemporada, en què la pilota va tenir escàs protagonisme i els futbolistes van patir les habituals càrregues d'exercici físic. Entrenament al matí i també a la tarda, tots dos a les instal·lacions de la Vinya, al PGA Catalunya de Caldes de Malavella. Dirigits per primer cop pel cos tècnic que lidera Juan Carlos Unzué, al costat de Chicho Pèlach i Juan Carlos Moreno. Una jornada, la primera de moltes fins que comenci la Lliga (a mitjan agost) que es va perdre Seydou Doumbia. L'ivorià, amb permís del club, ja no va tornar a Girona, tot i que inicialment el club el donava per citat, i negocia la sortida.

No havien tocat les 10 del matí quan l'engranatge es va posar en marxa. «Som-hi, amb alegria!», deixava anar Unzué abans que el gruix de futbolistes comencés a exercitar-se. Allà, sobre la gespa, abans de posar-se a treballar, el tècnic va dirigir una breu xerrada. «Ens ha explicat quins són els objectius per aquesta temporada i com és que li agrada jugar. Ha sigut un dia d'introducció per conèixer els nous companys. El primer contacte ha sigut molt bo», revelava el defensa Pedro Alcalá en unes breus declaracions que el club penjava al migdia a les xarxes socials. Explicava també que tant ell com els seus companys han fet «un reset» durant les vacances després del sotrac que va suposar perdre la categoria. «La gent ha tornat amb il·lusió i amb ganes de tornar a la feina per posar-se a punt de cara a la temporada i continuar endavant», deia. Parlava també de la «bona rebuda» que havia notat uns dies enrere per part de l'afició a la presentació de la nova samarreta. «Vaig veure la gent amb il·lusió i ganes i això és el que ens va transmetre als que estàvem allà. Van aguantar la pluja i no van marxar. És bo que tinguin ganes i estic convençut que aconseguirem l'objectiu», va etzibar.

Alcalá va ser un dels molts futbolistes que va suar de valent a les ordres del nou preparador físic, Iñaki Codinach. Els seus exercicis van monopolitzar la doble sessió d'ahir i així serà durant els propers dies. El gruix dels jugadors estaven a la gespa, com Marc Gual, Maffeo, Jairo i el porter Juan Carlos, algunes de les cares noves del curs. D'altres, com és el cas de Johan Mojica, van fer treball específic al gimnàs. El principal absent va ser Seydou Doumbia. Amb contracte fins el 2021, el Girona el va incloure el diumenge passat en la llista de convocats per començar els entrenaments. A l'hora de la veritat, l'ivorià no s'ha presentat ni a les proves mèdiques ni tampoc al primer entrenament. Disposa d'un permís especial per incorporar-se més tard, sempre i quan abans no es concreti la seva sortida. Perquè això és el que ara mateix l'entitat, el davanter i el seu representant estan negociant. Signat a preu d'or ara fa un estiu (la seva és una de les fitxes més altes de tota la plantilla), un rendiment més que discret (3 gols en 22 partits) i una nul·la adaptació han fet que totes dues parts considerin que un canvi d'aires és el millor. Doumbia no vol jugar a Segona, per la qual cosa s'està buscant quina és la millor fórmula per donar-li sortida. Té cartell tant a Turquia com a Rússia i ara caldrà veure si se'n va i, si ho fa, com es resol el seu cas. En els propers dies hi hauria d'haver una solució a tot plegat. De no ser així, el Girona l'espera perquè es reincorpori als entrenaments. Una possibilitat que, ara mateix, és força remota.

Tampoc van fer acte de presència el porter Yassine Bounou i els davanters Cristhian Stuani i Choco Lozano. Tots ells tenen permís per allargar les vacances després dels compromisos internacionals de les seves respectives seleccions. El Marroc de Bounou va caure eliminat a vuitens de final de la Copa Àfrica a mans de Benin i a la tanda de penals; el porter té contracte però disposa d'ofertes per canviar d'aires. Stuani, sense sort a la Copa Amèrica amb l'Uruguai, està meditant el seu futur. I Lozano, passat un mal paper amb Hondures a la Copa d'Or, vol quedar-se tot i que podria marxar si li arriba una oferta que tant a ell com al club els faci patxoca.

Cap d'ells, ni tampoc Doumbia, es vestiran de curt avui en l'entrenament que l'equip realitzarà al matí. No hi haurà sessió a la tarda. Tres quarts del mateix del que passarà aquest dissabte. No, en canvi, demà divendres, quan la feina serà doble. Tot, sempre a la Vinya. El diumenge hi haurà descans. No serà fins la setmana vinent, el dissabte dia 20, que el Girona jugarà el primer amistós de l'estiu. Serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona per enfrontar-se al Bournemouth, conjunt que milita a la Premier League.



Reforços per al filial

En dansa el primer equip, no serà fins el 29 de juliol que el Girona B es posarà en marxa. De nou dirigit per Àxel Vizuete des de la banqueta, militarà a Primera Catalana amb l'objectiu de lluitar per l'ascens. Ahir es va anunciar un nou reforç per a la plantilla. Es tracta del defensa Jhoseppy Magalhaes, un lateral dret hispano-brasiler de 21 anys que ha vestit les samarretes del Màlaga, Palamós i també CD El Ejido. Amb aquest últim ha jugat sis partits a Segona B.