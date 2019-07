A Girona van per feina. Ahir al migdia es va fer la roda de premsa per presentar el nou migcampista a Montilivi. Hores abans, el senegalès s'havia calçat les botes i vestit de curt per seguir la segona jornada d'entrenaments de pretemporada sota les ordres de Juan Carlos Unzué a la Vinya. L'equip treballarà avui amb doble sessió, demà en farà una i diumenge gaudirà de descans.