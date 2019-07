El brasiler que Montilivi mai va estimar

El Manchester City s'embutxacarà 15 milions de lliures, gairebé 17 milions d'euros, pel traspàs a l'Aston Villa de Douglas Luiz en una operació que va avançar ahir al matí la BBC i que posa en primer pla l'enorme diferència entre el rendiment, i la valoració per part dels aficionats, al llarg de les dues temporades del migcampista brasiler a Girona i la percepció del seu potencial que desperta en el futbol britànic. «Donant-li oportunitats serà un dels millors migcampistes del futbol europeu», escrivia ahir mateix el periodista de Sky Sports Guillem Balagué sobre un Douglas que, en les seves temporades consecutives a Girona cedit pel Manchester City, mai va aconseguir que el públic de Montilivi el mirés amb els mateixos ulls de Balagué, ni dels responsables esportius d'un Aston Villa que torna a la Premier League tres anys després del seu descens. I, fins i tot, de Pep Guardiola i el seu entorn, que, per molt que el brasiler no hagi arribat a debutar amb la camiseta blau cel dels citizen, han forçat que s'inclogui una clàusula de recompra en el contracte de traspàs a l'Aston Villa.

A Girona, Douglas Luiz no ha rendit com es podria esperar del capità de la selecció sub-23 de Brasil, per a qui el Manchester City pagar 12 milions d'euros al Vasco de Gama quan tenia només 19 anys. El primer any no es va entendre gens amb Pablo Machín (un sol cop titular en Lliga en tota la temporada) i, en el segon, després de tornar a Montilivi condicionat perquè a Anglaterra no li donaven el permís de treball necessari per jugar a la Premier i esperançat pel canvi a la banqueta, tampoc va acabar de convèncer. Sobretot als aficionats, que, decebuts per la manca d'adaptació del brasiler i decantats sempre del costat de migcampistes «de casa» com Pere Pons o Àlex Granell, n'hi varen deixar passar poques, o gairebé cap, a un Douglas Luiz que va jugar més còmode lluny de Montilivi que a l'estadi, on el seu joc aixecava més xiuxiuejos que no pas aplaudiments. Més convençut, o almenys això semblava, tenia Douglas Luiz Eusebio, que quan el brasiler va estar bé físicament li va donar moltes oportunitats enmig dels constants canvis de sistema que el tècnic castellà va anar fent al llarg de la temporada.

Abans del lamentable ensorrament final que va portar el Girona a Segona Divisió, l'equip d'Eusebio va passar per alguns moments bons al llarg de la temporada. Un d'aquests va ser quan va optar per, deixant de banda la defensa de cinc clàssica de Pablo Machín, el Girona va jugar amb quatre al darrere i un pivot defensiu just per davant dels dos centrals. Una posició en la qual Douglas Luiz va oferir les seves millors prestacions. Recuperar pilotes i donar-la en curt era la feina del brasiler en un Girona que, jugant així, va aconseguir bons resultats com, per exemple, la famosa victòria al Bernabéu o, dues setmanes més tard, al camp del Rayo Vallecano. I és que si en el seu primer any a Montilivi, amb Machín a la banqueta, només va jugar 295 minuts a la Lliga; en el segon, amb Eusebio, es va enfilar fins als 1.487 tot i patir un parell de lesions musculars que el van tenir un grapat de setmanes fora de l'equip.

Ara, després del descens del Girona a Segona Divisió i sense haver demostrat tenir nivell per jugar al primer equip del City, el destí de Douglas Luiz serà l'Aston Villa. Amb l'equip de Birmingham, el brasiler podrà estrenar-se finalment a la Premier League si, com creuen fermament en el club anglès, aquest cop no li posen problemes per obtenir el permís de treball tot i ser un futbolista extracomunitari que no ha estat mai internacional absolut amb la selecció brasilera.