El futur de Koné es resoldrà ben aviat i el Girona pren l'avantatge

Amb la porteria pendent del futur de Yassine Bounou, la defensa cada cada cop més poblada i un mig del camp encara en construcció, al Girona també li toca redissenyar la davantera, una de les moltes posicions que canviaran respecte la temporada passada arran del descens a Segona. Amb Portu traspassat a la Reial Societat a canvi d'una xifra rècord -10 milions d'euros-, Doumbia més a fora que no pas a dins, un Choco Lozano pendent del que pugui passar i sense saber si Stuani continuarà o no, la direcció esportiva fa temps que pentina el mercat tot buscant atacants. A finals de juny, es va tancar el fitxatge de Marc Gual, però amb això sembla que no n'hi haurà prou. Per això mateix, Quique Cárcel està ben atent al que passi amb Mamadou Koné, un dels jugadors que té a l'agenda. Un jugador que segueix des de fa temps i que té la intenció que formi part de la plantilla que lluitarà, o almenys aquest és l'objectiu, per tornar a Primera.

Ara bé, el Girona no es troba sol a l'hora d'intentar fitxar Koné. També li van al darrere el Màlaga i el Deportivo, els dos clubs de la Segona Divisió que el pretenen -també té mercat a França. Res nou, perquè les converses amb tots tres equips ja fa dies que estan en marxa. Les novetats són dues: la primera, que la intenció del futbolista -i també del Leganés, club que el té en propietat fins al 30 de juny del 2021- és que el seu futur quedi resolt aquesta mateixa setmana per no allargar més el suspens. I la segona és que ara mateix a Montilivi es juga amb un lleuger avantatge. El projecte esportiu de tots tres possibles destins és seductor, perquè l'objectiu és calcat: l'ascens. Ara bé, la salut econòmica del Girona és lleugerament millor. Acaba de baixar de Primera i ha tancat una venda per 10 milions d'euros. Màlaga i Deportivo, per contra, es veuen obligats a estrènyer-se el cinturó per intentar quadrar un límit salarial que serà més baix que el de l'últim any. L'entorn proper a Koné assegura que el Girona té «avantatge» però que ara per ara encara «no hi ha res tancat», si bé aquesta setmana «si tot va bé s'hauria de resoldre el tema» sigui quin sigui el seu destí.

El Leganés no compta amb ell. Dissabte, l'equip de Mauricio Pellegrino va jugar un partit amistós contra el Rayo Vallecano i Koné no va anar ni convocat perquè té permís per allargar les seves vacances. Se li busca una sortida i això està clar. L'última temporada ja el va cedir al Màlaga, on va jugar només 9 partits per culpa de les lesions. Al novembre va patir una lesió muscular al recte anterior del quàdriceps de la seva cama esquerra i va passar-se dos mesos i mig de baixa. Va reaparèixer en una convocatòria i, sense jugar, va recaure. Es va haver d'intervenir a mitjan febrer i no va tornar a jugar fins al maig, quan va tenir minuts en tres partits. José Luis Pérez Caminero, director esportiu dels malaguenys, va estar precisament a Leganés aquest cap de setmana. Ara bé, el conjunt andalús necessita reformular-se per intentar quadrar els seus comptes i no està clar que sigui el destí escollit. Podria ser-ho el Deportivo, que acaba d'ingressar uns tres milions i mig d'euros al vendre Quique González a l'Eibar. Un bon pessic. A Riazor, per tant, es busca un davanter. Sonava Koné, tot i que és cert que en el seu lloc hi ha moltes possibilitats que hi arribi l'italià Samuele Longo, amb passat a Montilivi i qui té bastants números de tornar al futbol espanyol per enèsim cop.

Koné, de 27 anys, ve de fer un parell de gols en l'última temporada, ben intermitent pels problemes físics. Amb el Leganés, poc protagonisme i sense veure porteria. Un parèntesi el va dur al futbol belga, al Kas Eupen. Els seus millors cursos es remunten als anys al Racing de Santander, tant a Segona B (22 gols) com a Segona A (12 en dos cursos). També va jugar a l'Oviedo a la categoria de plata (6). L'ivorià veu amb bons ulls la proposta del Girona, que està «molt interessat» a tancar l'operació, com afirmen fonts properes a l'operació. Si arriba aquesta setmana, reforçaria una zona d'atac que presenta un munt d'interrogants i fins i tot podria unir-se a l'expedició que el proper diumenge a la tarda enfilarà cap a Manchester per fer-hi una estada d'uns dies.