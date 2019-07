Setmana intensa amb el primer amistós de la pretemporada

A poc més d'un mes perquè comenci la competició oficial, el Girona continua amb la seva posada a punt, a l'espera de completar la plantilla amb les altes i baixes que s'hagin de fer durant les properes setmanes. Si dilluns passat s'iniciaven les pertinents proves mèdiques, habituals per aquestes dates, avui l'equip torna a la feina deixant enrere un dia de descans. Toca iniciar una setmana ben intensa, amb treball diari i el primer amistós de pretemporada. Serà aquest dissabte, contra el Bournemouth anglès a l'Estadi Lluís Companys de Barcelona (20 hores). Hi ha doble sessió avui i el divendres; tant demà, dimecres, dijous com dissabte hi haurà una única sessió matinal. El mateix passa amb diumenge, dia en què jugadors i tècnics marxaran a Manchester a la tarda.