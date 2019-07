El Choco Lozano es posa a les ordres de Juan Carlos Unzué

Pape Maly Diamanka és fins ara el darrer fitxatge que ha fet el Girona aquest estiu. El migcampista senegalès, procedent del Numància, va signar un contracte per tres temporades fa dos divendres. Des de llavors, l'aixeta dels fitxatges s'ha tancat. Deu dies sense cares noves i molts fronts oberts per part de la direcció esportiva blanc-i-vermella. Tot i això, ahir Juan Carlos Unzué va poder comptar amb una cara nova a l'entrenament de La Vinya. El Choco Lozano es va incorporar als entrenaments després de gaudir d'uns dies més de vacances arran de la seva participació a la Copa d'Or. El rendiment del davanter amb la seva selecció va ser discret i Hondures va quedar eliminada a la fase de grups arran de dues derrotes contra combinats, teòricament més febles, com són Jamaica i Curaçao. Malgrat integrar-se a la feina amb els seus companys, el futur de Lozano no és clar que sigui a Girona. El davanter compta amb alguna oferta interessant per sortir. El Tolosa és un dels equips que ha preguntat per la seva situació. El Girona, en principi, no hauria de posar traves a la seva sortida sempre que l'oferta sigui satisfactòria.

Amb Lozano ja a Girona només resten per incorporar-se a la feina Stuani i Bounou, que van disputar la Copa Amèrica i la Copa Àfrica, respectivament, i el futur dels quals tampoc és gens clar.