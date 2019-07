Costa Brava. Veure el Montpeller costarà entre 9 i 25 euros als socis

El Girona va posar a la venda ahir les entrades per a la 43 edició del Trofeu Costa Brava del proper 3 d'agost (2/4 de 9) a Montilivi contra el Montpeller. Així, per als socis veure el partit contra un Primera francès costarà entre 9 i 25 euros depenent del sector; mentre que per als no socis els preus oscil·len entre els 15 i els 32 euros. Els preus per als socis són els següents: 9 euros als Gols, 12 al gol lateral, 15 a Preferent, 17 a Preferent central, 19 a Preferent coberta, 22 a tribuna inferior i 25 a tribuna superior.