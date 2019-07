Un diumenge al vespre per començar

El Girona aviat farà una setmana que sua la cansalada a La Vinya a les ordres de Juan Carlos Unzué. El relleu d'Eusebio Sacristán a la banqueta gironina treballa al costat del seu cos tècnic, Chicho Pèlach, Juan Carlos Moreno i Iñaki Codinach, per posar en forma el més aviat possible els seus jugadors. A l'horitzó hi ha l'amistós de dissabte a Barcelona al Lluís Companys contra el Bournemouth i la resta de compromisos d'estiu. Tanmateix, allò important i del que de debò es tracta és d'arribar al màxim de preparats per al debut a la Lliga contra l'Sporting. Un partit que ja té data i hora després que ahir la Lliga fes oficials els horaris de les tres primeres jornades de la competició. L'estrena contra els asturians serà diumenge dia 18 d'agost a les 9 del vespre (21.00). Un horari prou correcte, tenint en compte les dates que són, sobretot comparat amb el de les dues jornades següents contra Albacete i Màlaga. El Girona, a la segona jornada, visitarà el Carlos Belmonte d'Albacete el divendres 23 d'agost a les 10 de la nit (22.00), mentre que el duel contra el Màlaga a Montilivi també tindrà un horari poc habitual com és un dilluns (dia 2 de setembre) a les nou del vespre (21.00).

El Girona ja coneix, doncs, les tres primeres estacions del camí que haurà de seguir aquesta temporada. Un camí el qual molts dels protagonistes destigen, i ho manifesten públicament -Unzué el primer, que acabi amb el retorn a Primera Divisió. No serà fàcil. Gens. Només cal tenir en compte l'entitat dels tres primers rivals, dos dels quals (Albacete i Màlaga) van disputar el play-off d'ascens el curs passat i l'altre, l'Sporting, fa tres temporades era a Primera. Farà bé el Girona de prendre's seriosament la competició d'entrada. Cada punt i cada gol, a la categoria que sigui, té el seu pes en or. En aquest sentit així es va demostrar la temporada passada quan el Girona en la jornada inicial de la Lliga de Primera no va passar de l'empat sense gols (0-0) contra un Valladolid a mig construir i que va dur a Montilivi quatre jugadors del filial. Aquell empat va penalitzar els gironins, que van veure com els castellans es convertien en el gran rival per la permanència i els guanyaven la partida a Zorrilla amb un 1-0, decisiu pel descens.

En aquest sentit i malgrat que la temporada passada l'Sporting es va quedar fora dels sis primers llocs, assegurar els tres primers punts seria molt important per començar el curs amb confiança. A més a més, també suposaria la reconciliació amb una afició que l'any passat va encadenar disgust rere disgust a l'estadi. El conjunt asturià també es perfila com un dels aspirants a l'ascens malgrat no tenir el límit salarial de què disposarà el Girona. De moment, han arribat al Molinón el davanter de l'Espanyol Álvaro Vázquez (Saragossa), Javi Fuego (Vila-real), Unai Medina (Numància) i el jove Manu García, cedit pel Manchester City.

La visita a Albacete divendres a la nit té certa similitud a la de la temporada del retorn al futbol professional (2008-09). Aquell cop, el partit a l'estadi Carlos Belmonte, corresponent a la tercera jornada, va ser també a les 10 de la nit, però d'un diumenge de setembre. El partit es va fixar a aquella hora per no coincidir amb alguns dels actes de la festa major de la ciutat, entre els quals una corrida de braus. El resultat final va ser d'1-1.