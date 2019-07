Seydou Doumbia ja és a Girona i s'entrena al marge del grup

Seydou Doumbia, el fitxatge estrella del Girona la temporada passada, ja és a terres gironines. El davanter ivorià s'ha incorporat a la feina i fa entrenament individualitzat després de gaudir d'una setmana més que els seus companys de vacances d'acord amb el club. El davanter africà no vol jugar a Segona A i tampoc entra als plans del Girona, que intenta trobar una sortida a la seva situació (té contracte fins al 2021). De moment, Doumbia ja s'entrena en solitari a La Vinya i ahir mateix va penjar un video a Instagram on se'l veia fent bicicleta. Caldrà veure si la seva arribada a Girona significa que de moment no hi ha hagut èxit amb els intents de trobar-li un nou destí. Fa unes setmanes el Gençlerbirgli i diversos equips russos van interessar-se per la seva situació, però de moment no hi ha hagut entesa.

Amb experiència contrastada arreu d'Europa (CSKA Moscou, Newcastle, Roma o Sporting de Lisboa, entre d'altres), el davanter ivorià aterrava a Montilivi amb 30 anys i un gran contracte per tres temporades. A l'hora de la veritat, però, Doumbia no va respondre les expectavies i tan sols va marcar tres gols en els 22 partits que va jugar entre Lliga i Copa del Rei. Tot plegat, rendiment, sou i descens a Segona A, fa inassumible la continuïtat de Doumbia aquesta temporada. Caldrà veure, doncs, com evoluciona el seu cas i si en els propers dies s'incorpora a la feina de grup a les ordres de Juan Carlos Unzué. De moment, fa entrenaments individualitzats per començar a agafar la forma.

Amb Doumbia i també el Choco Lozano ja integrats a la disciplina del club, ja només resten per tornar a Girona Cristhian Stuani i Yassine Bounou, que gaudeixen de més vacances per haver disputat la Copa Amèrica i la Copa Àfrica. Tant el davanter uruguaià com el porter marroquí compten amb l'interès de diversos clubs i la seva continuïtat a Montilivi és una incògnita. El club ja va dir que faria «tot el possible» perquè Stuani continués a Segona A, però tot dependrà de les ofertes que rebi. De la seva banda, Bounou ha estat relacionat amb l'Espanyol i també ha rebut l'interès de clubs europeus.