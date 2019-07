CAS OIKOS La Federació de Penyes vol presentar-se com a acusació popular

? La Federació de Penyes del Girona no vol enterrar encara el cas Oikos i per això ahir va anunciar que ha presentat un escrit al jutjat d'instrucció número 5 d'Osca en què demana la seva compareixença com a acusació popular. Els penyistes recorden que tenen «com a objecte social fomentar els valors del futbol a l'entorn del Girona» i per això fan «un pas endavant en defensa de tots els interessos dels aficionats blanc-i-vermells i del futbol en general per reivindicar la transparència i puresa a la Lliga» .