El nou Girona d'Unzué s'estrena avui amb un amistós contra l'Al-Arabi

El Girona 2019-20 no debutarà dissabte a Barcelona contra el Bournemouth, tal com estava previst, sinó que ho farà aquest vespre (19.00) en un partit d'entrenament, lligat a darrera hora, contra l'Al-Arabi Sports Club. El matx contra el conjunt del Qatar, al cos tècnic del qual hi està integrat el palamosí Jordi Condom, serà a porta tancada a les instal·lacions del club a Riudarenes. D'aquesta manera, doncs, el Girona tanca la pretemporada amb 7 partits previstos i satisfà els desitjos del nou director d'orquestra, Juan Carlos Unzué, que durant la seva presentació va demanar jugar entre 6 i 8 partits aquest estiu.

El Girona d'Unzué, doncs, alçarà el teló aquesta tarda a Riudarenes, en la primera de les set proves que farà abans de començar la competició oficial. Després de jugar contra l'Al-Arabi, els gironins s'enfrontaran al Bournemouth, de la Premier League, a l'estadi Lluís Companys de Barcelona (20.00). L'endemà diumenge, l'equip farà les maletes cap a Manchester, on iniciarà una estada de poc més d'una setmana en què s'enfrontarà al Derby County (al Pride Park Stadium de Derby dijous, a 3/4 de 9) i a un combinat del Leeds (dissabte a Manchester).

Un cop tornats a terres catalanes, el Girona es presentarà davant la seva afició a Montilivi amb el Trofeu Costa Brava, i enguany tindrà el Montpeller -de Primera Divisió francesa- de rival (dissabte 3 d'agost a 2/4 de 9). Amb vista a l'última setmana de pretemporada, el club ha programat dos amistosos en dos. El primer serà al Nou Estadi de Tarragona contra el Nàstic (divendres 9 d'agost a les 20.00) i l'endemà a Montilivi davant l'Osca (20.00). Sens dubte, un calendari d'estiu d'allò més atapeït i amb molts partits, que és el que volia Unzué. L'entrenador navarrès tindrà doncs temps de veure en acció tots els homes de la seva plantilla així com la dotzena que han arribat procedents del juvenil i del Peralada. A més a més, els partits també serviran al tècnic per anar acoblant les peces que vagin arribant les properes setmanes al vestidor en forma de fitxatges.