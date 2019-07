Oriol Santos, Uri, no continuarà al Girona B aquesta temporada. El davanter olotí ha arribat a un acord per rescindir l'any de contracte que li restava amb el conjunt gironí i ara estudiarà les ofertes que ja li han començat a arribar. Uri, de 32 anys, va ser indiscutible i peça clau al Girona C el curs passat, que va finalitzar segon classificat a Primera Catalana.