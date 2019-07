Verticalitat i velocitat per ser el nou Portu

És complicat veure en el món del futbol que un jugador juga i mostra un bon rendiment amb el seu equip després d'haver passat una temporada cedit. Montilivi no se salva. La llista de jugadors, que han hagut de jugar en préstec, a d'altres equips per convèncer entrenadors o directors esportius i no han pogut gaudir dels minuts desitjats en el seu retorn, és extensa. Però entre mig de tanta foscor sembla que una espurna de llum es deixa entreveure. La del canari Jairo Izquierdo. Presentat per segona vegada en dos anys, l'extrem de 25 anys va aterrar a Girona provinent de l'Extremadura la temporada passada. Allà, amb l'equip d'Almendralejo ho va brodar i va fer uns números que no van passar desapercebuts per Quique Cárcel: va disputar un total de 43 partits i va anotar 6 gols. Tot i això, el director esportiu gironí va decidir cedir Jairo al Cadis. «Anar a jugar allà (Cadis) era un repte. Vaig tenir molta continuïtat. La veritat és d'agrair el que van comptar amb mi. Espero seguir la mateixa tònica aquí», explica el nou futbolista gironí que apunta que veu la plantilla molt preparada per poder aconseguir allò que s'ha proposat. Al Ramon de Carranza, el jove extrem va mostrar un gran rendiment. Essent un habitual dels esquemes d'Álvaro Cervera (34 partits i 3 gols). Ara, una temporada després, el canari veu com el repte de vestir la samarreta del Girona es farà realitat. «No arribo amb la idea de jugar els mateixos partits que la temporada passada amb el Cadis. Però tant de bo pugui disputar-ne tants i, així, ajudar l'equip a aconseguir els objectius», assegura el canari, que va afirmar que la seva posició natural és la d'extrem però que es podria adapar a d'altres a petició de Juan Carlos Unzué. El nou jugador gironí ja ha pogut entrenar-se amb els seus companys de vestidor. «És una plantilla molt bona. A part d'això són molt bona gent. M'han donat la benvinguda i m'han preguntat com m'ha anat la temporada a Cadis», apunta Jairo, que destaca que si hi ha bona sintonia entre els futbolistes els objectius es poden arribar a aconseguir amb més facilitat. De fet, amb la gran majoria d'ells va poder coincidir la temporada passada abans de marxar cap a la ciutat andalusa.

A l'esquerra de la nova incorporació gironina s'asseia el director esportiu Quique Cárcel. De fet, el mateix Cárcel va explicar que van decidir incoporar Jairo i cedir-lo al Cadis perquè «era un futbolista amb molt de nivell. El vam cedir perquè tingués més rendiment. Sabíem que tenia molt de nivell per poder jugar a Primera Divisió». La idea del Girona era recuperar-lo per jugar a la màxima categoria del futbol espanyol. No obstant el descens de l'equip gironí, hauran de comptar amb ell per a Segona.

«És un jugador molt idoni i ens podrà aportar molt». També ha tingut una paraules per definir-lo futbolísticament parlant. «És molt vertical i ràpid. Amb molt de sentit a l'hora de rebre entre línies i que juga molt bé a les esquenes de la defensa. ». Un perfil, el del canari, que es podria ajustar perfectament al de l'exjugador gironí Portu. A raó d'això Quique Cárcel ha comparat Jairo amb el murcià. «És un futbolista que quan s'ho cregui més marcarà molts més gols i farà moltes més assitències de les que ha fet fins a dia d'avui. És un cas semblant a Portu. Quan va arribar aquí no anotava tants gols. Però amb el pas de les temporades va aconseguir fer-ne més».