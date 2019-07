El Girona 2019-20 comença amb bon peu

El Girona 2019-20 va alçar el teló de la pretemporada ahir a Riudarenes amb una victòria contra l'Al-Arabi (2-1). Tot just el primer test d'estiu per al conjunt d'un Juan Carlos Unzué que, dret al costat de la banqueta, no es va perdre cap detall dels noranta minuts. De conclusions poques, òbviament però sí que es van veure les primeres pinzellades del Girona que vol Unzué. El resultat era intrascendent però començar bé és sempre important, ja sigui a la Lliga o a l'estiu. El gol d'estratègia encaixat de cap al quart d'hora després d'una falta lateral no va fer gens de gràcia però la reacció va ser bona i l'equip va treure el geni per imposar-se. El que sí que va quedar clar és que el clàssic 5-3-2 de Machín i que Eusebio va fer servir durant molts partits la temporada passada ha passat a millor vida. Unzué va apostar d'entrada per un 4-3-3 amb Jairo i Soni oberts a les bandes i amb els laterals incorporant-se amb freqüència. La velocitat de l'extrem canari i la qualitat de Borja García, l'efectivitat de Gual o l'autoritat de Juanpe van ser alguns dels detalls que es van poder veure del nou Girona.

No van començar bé les coses per un Girona que va desconcentrar-se en una acció a pilota aturada i va veure com Lassoga batia de cap Suárez. Els jugadors de l'Al-Arabi van celebrar molt efusivament la diana. Molt superior, tècnicament, el Girona va reaccionar i abans de la mitja part va aconseguir capgirar el marcador. Primer va ser Borja García, que va finalitar una assitència de Gual. El davanter badaloní cedit pel Sevilla va ser el més productiu de l'equip perquè, ben bé abans de la mitja part va resoldre una bona triangulació amb Borja García i Paik enviant la pilota al fons de la xarxa. El migcampista coreà, poc abans, havia estavellat una pilota al travesser en una acció de rebot després d'una jugada de Jairo, un dels més actius de la primera part.

A la represa, Unzué va canviar tot l'equip tret de Maxi Villa que es va mantenir al lateral dret. La forta pluja va marcar una segona part més ensopida però en la qual el Girona va gaudir de les millors ocasions. Pedro Alcalá, en una rematada de cap va estar a punt de fer el tercer dos cops, però el porter va evitar-ho en el primer intent i en el segon va rematar fora. També Andzouana va tenir la seva amb una internada per l'extrem esquerre que va acabar amb un xut massa creuat fora. No hi va haver maneres de superar el porter asiàtic i al final el marcador no es va moure. Dissabte a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, el Girona tindrà el segon compromís de pretemporada contra el Bournemouth, un rival de la Premier League i de molta més entitat que l'Al-Arabi. L'endemà diumenge, la plantilla farà les maletes cap a Manchester.



Planas no acaba el partit

El lateral de Sant Celoni, que havia entrat a la represa, no va acabar el partit. Planas va entrar als vestidors amb una bossa de gel embenada a la cama dreta.