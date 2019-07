Samu Sáiz: "L'objectiu és tornar el club a Primera"

Samu Sáiz ja llueix la samarreta blanc-i-vermella del Girona i espera amb ganes el moment de posar-se a les ordres de Juan Carlos Unzué després del "turment" que ha suposat el cas Oikos.

El flamant fitxatge del Girona ha estat presentat aquesta tarda i ha assegurat que arriba amb moltes ganes de tornar la confiança que el club li ha fet. "Vull agrair l'aposta que ha fet el Girona per mi en la situació complicada en què estava", ha dit.

El jugador, que va acabar el curs passat cedit al Getafe, ha explicat que on més còmode es troba és a la mitjapunta "per darrere del davanter" tot i que es mostra predisposat a jugar on el tècnic li digui. Samu Sáiz ha reiterat, com la resta de fitxatges presentats, que l'objectiu és "tornar el club a Primera".

Samu Sáiz arriba després que el Girona hagi pagat traspàs al Leeds pel seu fitxatge i signa contracte fins el 2023. En aquest sentit, Quique Cárcel ha reconegut que feia temps que li anaven al darrere i que s'havien plantejat incorporar-lo fa uns mesos amb l'equip a Primera. "El conec molt bé perquè l'hem patit. És un futbolista diferencial. Creu que pot fer un pas endavant a la seva carrera i estem tots molt contents", ha dit Cárcel.

Pel que fa a l'operació Oikos, Samu Sáiz ha detallat que confia que d'aquí "a un parell de mesos" tot quedi per a la història. "A lprincipi va ser complicat per mi i la meva família, que ens etiquetessin amb coses que no són certes. Ara ens han tret càrrecs i només en queda un del qual n'hem demanat que s'arxivi".