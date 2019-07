Samu Saíz Un fitxatge per marcar les diferències

L'avió que diumenge durà el Girona cap a Manchester per fer-hi una estada de pretemporada comptarà amb un passatger més. En una operació llampec, el Girona va tancar ahir el fitxatge de Samu Sáiz (Leeds United) que avui mateix s'incorporarà als entrenaments a les ordres de Juan Carlos Unzué i demà passat formarà part de l'expedició que volarà a Manchester. El mitjapunta madrileny, de 28 anys, es compromet amb el club de Montilivi per les quatre properes temporades (fins el 2023) en una clara mostra de la confiança que té la direcció esportiva en el jugador. Per incorporar-lo, el Girona ha pagat traspàs al Leeds, propietari dels seus drets i que el va fitxar de l'Osca l'estiu del 2017 a canvi de 3,5 milions d'euros. Quique Cárcel no va revelar la xifra que ha pagat el Girona pel jugador però podria superar per poc els 2 milions. «No ho revelarem però són números que entren a l'economia del club».

Samu Sáiz arriba a Girona en una situació delicada després que aquest estiu hagi estat esquitxat en el marc de l'operació Oikos. El madrileny està sent investigat per haver presumptament intentat arreglar el partit entre el Sariñena i el Cariñena de la Tercera aragonesa. En aquest sentit, Samu Sáiz ja va declarar davant del jutge i va sortir en llibertat amb càrrecs. «Va ser complicat al principi per mi i la meva família que ens etiquetessin amb coses que no són certes. Ara m'han tret els càrrecs i només en queda un, el qual he demanat que s'arxivi. Confio que d'aquí un parell de mesos tot estigui arreglat, perquè està sent un turment», va exposar. Per tot plegat, Sáiz va voler agrair l'aposta que fa el Girona per ell estant «en aquesta situació complicada». En la mateixa línia s'expressava Quique Cárcel, que va subratllar que des del primer moment el Girona ha estat «molt obert» amb el jugador en aquest cas. «El primer interessat que se solucioni és ell, perquè ha tingut molts problemes. Nosaltres no anem en contra de cap persona ni cap club. Només volem que se solucioni aviat i vam demanar la Lliga de 21, per si en sortíem perjudicats poder-ho solucionar», recordava.

Cas Oikos a part, Samu Sáiz arriba a Girona per aportar com un reforç de luxe. Un «jugador diferencial», com va qualificar-lo Cárcel. Potent i fi alhora, ràpid i esmunyedís si cal, Samu Sáiz és un mitjapunta dretà a qui li agrada trencar línies i entrar des del darrere. A més a més, compta amb un bon cacau des de la distància. «A darrere el davanter és on més bé em desenvolupo. He jugat molt per les bandes i sempre cal estar predisposat a ajudar l'equip», deia Sáiz. Cárcel anava més enllà i explicava que el nou jugador gironí, on es troba còmode és « a prop de l'àrea» i recordava que «és molt compatible amb Borja García».

Sáiz era un antic desig de Cárcel, que ja va intentar dur-lo a Montilivi el primer any a Primera i també fa uns mesos va parlar amb el seu agent per temptejar el fitxatgeper aquest curs. «Sap del nostre interès des que érem a Primera. Llavors va ser inviable perquè era al Leeds. Fa quatre mesos vaig parlar amb el seu agent. De mica en mica he vist que el tema del Girona l'engrescava i li agradava. Som un equip que fa temps que li va al darrere i creu que pot fer un pas endavant a la seva carrera».

Format al planter del Reial Madrid i internacional sub-19, a Sáiz li va costar consolidar-se a l'elit. Sense oportuntitats al Madrid (2008-09), va passar pel Sevilla Atlètic (2010-11) i el Melilla (2011) abans de fitxar pel Getafe, on va estar dos anys al filial (2011-13) però sí que va tenir l'oportunitat de debutar a Primera (un partit). Amb 22 anys ja havia voltat força però encara va tenir temps de jugar a dos filials més, Almeria (2013) i Atlètic (2014-15). El 2015 va fer el salt a Segona A de la mà de l'Osca, on després d'un primer curs irregular, va convertir-se en el líder de l'equip el següent. Va ser un any en què va disputar 42 partits i va marcar 12 gols. Aquell mateix estiu, el Leeds va pagar 3,5 milions i se'l va endur a la Championship, on en un exercici i mig ha fet 10 gols i repartit 12 assistències en 58 partits. Al gener va tornar a la Lliga per jugar al Getafe però no es va guanyar la confiança de Bordalás i només va jugar 12 partits i un gol.